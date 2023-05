Maria Giovanna Maglie e il suo famoso marito: Un connubio tra nobiltà, arte e passione - Controcopertina

Maria Giovanna Maglie, la celebre giornalista nota per le sue apparizioni televisive sulla politica, è scomparsa improvvisamente all’età di 70 anni. La notizia è stata annunciata da Francesca Chaouqui, che era presente accanto a lei al momento del decesso. Maria Giovanna Maglie è venuta a mancare presso l’ospedale San Camillo di Roma. La sua vita privata è stata sempre avvolta dal mistero, ma si sa che era sposata con Carlo Spallino Centonze, un uomo famoso e di vent’anni più giovane di lei. Chi è dunque il marito di Maria Giovanna Maglie? Scopriamolo insieme.

Chi è Carlo Spallino Centonze?

Carlo Spallino Centonze è un personaggio noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma “La prova del cuoco” condotto da Antonella Clerici. Tuttavia, il suo profilo va ben oltre la televisione. Carlo è un nobile, un marchese per titolo nobiliare, ma anche un talentuoso designer di gioielli, pittore e artista per vocazione. La sua passione per l’arte lo ha portato ad esplorare diverse forme espressive, creando installazioni giganti utilizzando vecchie cassette di frutta e ispirandosi alle grandi battaglie rappresentate da Paolo Uccello. Ma la sua creatività non si esaurisce nell’arte visiva: Carlo Spallino è anche un arredatore di talento, un blogger apprezzato e uno studioso di grande cucina.

Una vita di passione e dedizione

Carlo Spallino è nato a Palermo e ha trascorso gran parte della sua vita tra Selinunte, Milano e Vicenza, stabilendosi a Roma solo negli ultimi dieci anni. Fin da giovane, ha coltivato la sua passione per i gioielli, l’arredamento e la pittura. La sua arte si è evoluta nel corso degli anni, abbracciando l’arte indossabile e l’arte come elemento decorativo per gli ambienti. Sul suo blog, Carlo condivide il suo amore per queste forme di espressione, offrendo uno sguardo intimo alla sua creatività.

Oltre alla sua dedizione all’arte, Carlo Spallino è un’appassionato di cucina. Nella tradizione della sua grande famiglia siciliana, ha imparato fin da giovane il valore della cucina come forma di condivisione e piacere. La sua passione per i piatti tradizionali si riflette nella sua vita quotidiana, dove cucinare è sempre stato un modo per riunire le persone e creare momenti di gioia.

L’eredità di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato del suo stato di salute e del momento in cui si sentì male durante una maratona elettorale a cui partecipava in televisione: “Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica… A un certo punto mi si è come spenta la luce”. Grazie a un intervento d’urgenza presso l’European Hospital di Roma, la sua vita fu salvata. Purtroppo, però, l’epilogo è stato tragico.

Maria Giovanna Maglie lascerà un vuoto nella scena mediatica italiana, ma il ricordo del suo talento e della sua passione resterà vivo. Il suo matrimonio con Carlo Spallino Centonze, un uomo nobile e poliedrico, rappresenta una testimonianza di un amore che ha superato le convenzioni sociali. Insieme, hanno vissuto a Roma, condividendo la loro passione per l’arte, la cultura e il buon cibo.

La morte improvvisa di Maria Giovanna Maglie ha sconvolto il pubblico italiano, ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Il marito, Carlo Spallino Centonze, un uomo di talento e passione, continua a portare avanti il suo percorso artistico e culinario. La storia d’amore tra Maria Giovanna Maglie e Carlo Spallino è un esempio di come l’arte, la nobiltà e la dedizione possano unirsi in un connubio unico. Ora, mentre il mondo della comunicazione piange la sua scomparsa, rimane il ricordo di una donna straordinaria e del suo straordinario marito, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di coloro che li hanno conosciuti.