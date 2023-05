Marina Cicogna e Florinda Bolkan: la fine di un amore con la compagna - Controcopertina

Marina Cicogna, la rinomata produttrice cinematografica italiana, ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attrice brasiliana Florinda Bolkan, che è stata proprio Marina a lanciare nel mondo del cinema.

Un riconoscimento importante per Marina Cicogna

Questa sera, Marina sarà presente alla cerimonia di premiazione dei David Di Donatello, dove riceverà il prestigioso Premio Alla Carriera. Marina Cicogna, nipote di Giuseppe Volpi, l’inventore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è nata a Roma nel 1934 ed è stata produttrice di importanti film italiani, tra cui “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri, che ha vinto l’Oscar nel 1971 come Miglior Film Straniero. È anche apparsa come attrice in una piccola parte nel film “Il comune senso del pudore” (1976). Attualmente, ricopre il ruolo di presidente onorario dell’Accademia Internazionale d’Arte di Ischia. Il New York Times l’ha definita “La prima grande produttrice cinematografica italiana” e “una delle donne più influenti del cinema europeo”.

L’inizio della storia con Florinda Bolkan

Marina Cicogna ha raccontato sulla rivista Elle come sia iniziata la sua storia con l’attrice Florinda Bolkan, scoperta da Marina stessa all’inizio della sua carriera cinematografica. Secondo Marina, l’amicizia con Florinda è stata naturale, si è trasformata in qualcosa di più profondo. Ha spiegato che non ci sono state grandi discussioni o conflitti sulla loro relazione, era semplicemente così. Suo madre le ha visto arrivare a Tripoli insieme e ha accettato la loro storia senza problemi.

La fine di un amore durato oltre vent’anni

Tuttavia, la storia tra Marina Cicogna e Florinda Bolkan è giunta alla sua conclusione dopo più di vent’anni. In un’intervista a Io Donna, Marina ha spiegato i motivi della rottura. Ha descritto Florinda come una donna brasiliana, libera e volatile, con una bellezza legata indissolubilmente alla giovinezza. Con il passare degli anni, Florinda ha iniziato a cambiare, a vagare senza meta. Alla fine, un giorno, non è più tornata.

La storia d’amore tra Marina Cicogna e Florinda Bolkan ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano. Sebbene la loro relazione sia giunta al termine, le due donne rimarranno per sempre legate da un capitolo importante delle loro vite.