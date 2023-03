Mario, Carolina, Alfredo e Francesco Rapetti, chi sono i figli di Mogol

Mario, Carolina, Alfredo e Francesco Rapetti Mogol, discendenti del rinomato liricista. Alcuni hanno intrapreso la carriera musicale del padre.

Mogol, conosciuto anche come Giulio Rapetti, parteciperà al programma di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”, oggi, lunedì 20 marzo. Il liricista ha avuto tre figli, Mario, Carolina e Alfredo, dal suo primo matrimonio con la stilista Serenella Pedrini. Alfredo Rapetti Mogol, nato nel 1961, è anch’esso un liricista e pittore. Sotto lo pseudonimo di Cheope, ha composto brani per artisti come Raf, Fiorella Mannoia, Carlos Santana, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Fedez, Boomdabash, Mina, Celentano, Loredana Bertè, Gilberto Gil e Laura Pausini.

“Dopo essermi iscritto alla SIAE, nel 1983 ho iniziato a pubblicare canzoni, ma ci sono voluti dieci anni per ottenere il primo successo con Battito Animale di Raf nell’album Cannibali… Nel 1993 ho lavorato con Raf e poi con Laura Pausini che, innamorata di quell’album, mi chiese di collaborare: ho scritto per lei oltre 60 canzoni!”, ha dichiarato Alfredo ad Art Tribune.

Francesco Rapetti, il quarto erede di Mogol

Mogol ha un quarto figlio, Francesco, anch’esso autore e compositore, nonché imprenditore e presentatore televisivo. Francesco Rapetti è nato dalla relazione tra Giulio e l’artista e poetessa Gabriella Marrazzi. La sua prima canzone ceduta a un artista di spicco è stata “Questo Grande Pasticcio”, interpretata dal celebre Gianni Morandi nell’album “L’Amore ci cambia la Vita” (2001). In seguito, ha scritto brani per Antonino Spadaccino, giovane cantante e vincitore del programma Amici nel 2006. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2008 nella categoria Giovani con il brano “Come un’amante”. Dal 2008 fa parte della Nazionale italiana cantanti fondata dal padre nel 1975 e ha preso parte all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi.