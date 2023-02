Marisa Laurito perché non ha avuto figli? Cosa sappiamo

Marisa Laurito è una delle attrici più apprezzate del mondo dello spettacolo, ma perché non ha mai avuto figli? La verità dietro questa scelta potrebbe sorprendervi.

Marisa Laurito è un’attrice molto popolare. Ha lavorato con alcuni dei nomi più famosi del cinema e del teatro italiano e ha avuto un grande successo nella sua carriera.

Oggi pomeriggio, l’attrice napoletana sarà ospite di Serena Bortone nel talk show di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Nel salotto avrà modo di raccontarsi e di parlare della sua lunga carriera professionale, oltre a svelare particolari aneddoti sulla sua vita privata. Vediamo quali sono i motivi per cui non ha avuto figli.

La vita di Marisa Laurito è stata incredibilmente difficile, dalla malattia della madre alla “r” moscia. Nonostante tutte le sfide che ha dovuto affrontare, è rimasta forte e positiva. La sua storia è un’ispirazione per tutti noi.

Marisa Laurito, l’attrice napoletana, racconta perché ha scelto di non avere figli. La Laurito spiega che non ha mai sentito il desiderio di essere madre e che è sempre stata più concentrata sulla sua carriera. Dice anche che non si pente della sua decisione e che è felice della sua vita così com’è.

Molti si chiedono perché l’attrice Marisa non abbia figli. È stata sposata per un periodo molto breve con Franco Cordova. Quello tra il comico e il calciatore è stato un matrimonio lampo, tanto che si sono separati appena tre mesi dopo il fatidico giorno.

“Appena ho detto sì, lui voleva che facessi la moglie casalinga e pensava che avrei smesso di fare l’attrice”, ha raccontato Marisa. “Insomma, secondo lui, avrei dovuto smettere di guardarlo mentre faceva qualsiasi cosa”.

Marisa ha incontrato l’imprenditore Pietro Perdini poco dopo la fine del suo matrimonio nel 2002 e si sono subito innamorati. L’anno prossimo festeggeranno i 20 anni della loro relazione. Pur essendo innamorati, non hanno mai avuto figli.

La decisione di abortire è stata una scelta dolorosa e personale per l’ex concorrente di Ballando con le stelle. Ha raccontato a Silvia Toffanin che il motivo era per se stessa durante un’intervista rilasciata davanti alle telecamere di Verissimo.

L’attrice ha ammesso di aver scelto di non avere figli quando ne aveva l’opportunità, per non far deragliare la sua carriera. Avere dei figli avrebbe significato lasciarli da soli o lasciare il lavoro, scelte che non era disposta a fare. In definitiva, non si è pentita della sua decisione.