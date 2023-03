“Marito e Moglie scoprono di essere cugini: “Abbiamo appreso questo fatto dopo un decennio di unione e tre figli”

Non lasciatevi intrappolare in un matrimonio con un cugino: fate il test del DNA! Celina Quinones, del Colorado (USA), ha recentemente scoperto in modo scioccante che lei e suo marito sono parenti. La donna esorta tutti a fare il test per evitare questa situazione devastante.

Dopo essere stati insieme per 17 anni e aver avuto tre figli, Celina e il suo compagno sono rimasti scioccati nello scoprire di non essere parenti dopo un test del DNA. Celina ha condiviso la sua storia in un video sui social media, dicendo: “Non ne avevamo idea fino a quando non abbiamo fatto il test – è stata una grande sorpresa per entrambi”. Questa rivelazione è stata una sorpresa totale dopo dieci anni di matrimonio.

Dopo un corteggiamento romantico di quattro mesi, ci siamo sposati nel 2006 e abbiamo messo su famiglia. Abbiamo avuto tre bellissimi bambini, senza renderci conto che eravamo legati da un vincolo di sangue. Nonostante questo, mio marito e i miei figli sono il mio mondo e mi rifiuto di lasciare che un piccolo dettaglio distrugga ciò che abbiamo creato. I nostri figli sono perfetti, con tutte le 10 dita delle mani e dei piedi. Mio marito sarà sempre il mio tutto e non permetterò mai che il nostro rapporto si dissolva distruggendo la nostra famiglia. Resteremo cugini, coniugi e amanti per sempre.

Anche se la notizia è stata scioccante, la donna non ha mai dubitato della forza del loro rapporto e ha persino scherzato sulla relazione soprannominando il suo compagno “cousimarito”. Ha ricordato: “Ho fatto il test del DNA nel 2016 e mi ha aperto gli occhi. È stato spaventoso dirgli: “Tesoro, siamo parenti, ma dovremmo stare ancora insieme?”. Ma non lo cambierei per nulla al mondo!”.

Non c’è da stupirsi se le coppie felici spesso si assomigliano: c’è un motivo! Sono qui per sensibilizzare l’opinione pubblica sul Colorado: può sembrare grande, ma in realtà tutti sono connessi e si conoscono”. La risposta sui social media è stata immediata, con molti utenti che hanno notato che la coppia in questione si assomiglia davvero molto, il che potrebbe spiegare perché sono stati i primi a venire da lui.