Marta Flavi chi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo? Età, carriera e vita privata

Marta Flavi è una delle ex mogli di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni. La conduttrice televisiva è stata una delle persone che ha potuto condividere parte della sua vita con il grande giornalista e conduttore televisivo.

Vogliamo ripercorrere con voi l’intera biografia di Marta, compresa la sua vita privata e la sua storia d’amore con il giornalista. Marta Flavi è una donna in carriera di successo che ha attraversato molte difficoltà nella sua vita privata. Ora è divorziata dall’ex marito, ma è ancora una donna forte e indipendente.

Marta Flavi, nata Marta Caterina Fiorentino, è una nota attrice italiana nata a Roma nel 1951. La carriera di Marta ha visto le luci della ribalta nella prima metà degli anni ’90, nell’emittente Canale 5.

Prima di diventare famosa, ha lavorato come conduttrice nell’emittente laziale Quinta, dove era responsabile della programmazione degli annunci. Tra gli altri programmi, ha annunciato per tre stagioni consecutive L’ora dei ragazzi, un programma per bambini che intratteneva i più piccoli con cartoni animati giapponesi.

Grazie al suo ruolo, ha attirato l’attenzione della Rai, che l’ha promossa a conduttrice di numerosi programmi televisivi. Uno dei più importanti per la sua carriera è stato Agenzia Matrimoniale, andato in onda su Canale 5 dal 1989 al 1995.

Nel 1992 passa a Rete 4 per condurre L’amore comincia a 40 anni in prima serata. Alla scadenza del contratto, Marta Flavi ha concluso la sua esperienza lavorativa con Mediaset, passando all’emittente rivale Rai.

Dal 1998, Laura partecipa a camei in cui interpreta se stessa. Nel 2007 ha iniziato a condurre il programma Alle cinque della sera, che si occupa di parlare di attualità con il pubblico.

Ho condotto Mezzanotte per Radio 2. Nella stagione televisiva 2009 – 2010 ho condotto su Rai 1 durante il programma Uno mattina la rubrica Mi manchi.

Il matrimonio di Marta Flavi con Maurizio Costanzo nel 1989 è purtroppo terminato un anno dopo a causa del tradimento di lui. La conduttrice ha sempre chiarito che il divorzio dal noto giornalista, conduttore e autore le ha causato dolore.