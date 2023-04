Martina Stella chi è il marito Andrea Manfredonia? Età, lavoro e figli

Il fascino di Martina Stella e la sua famiglia da sogno

Chi è Martina Stella: attrice, moglie e madre

Martina Stella è un’affascinante attrice italiana che ha conquistato il pubblico grazie ai suoi ruoli di grande spessore in numerosi film italiani. Oltre a una carriera artistica di successo, la sua vita sentimentale è altrettanto apprezzabile.

Attualmente, Martina è felicemente sposata con un uomo molto ricco e facoltoso, insieme al quale ha costruito una splendida famiglia. Scopriamo di più su di lui e sulla loro storia d’amore.

La carriera artistica di Martina Stella

Nata nel 1984 a Impruneta, Martina inizia a studiare recitazione nel 1998. A soli 16 anni, ottiene un ruolo nel film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio”. Successivamente, si trasferisce a Roma, dove lavora a teatro in spettacoli come “Aggiungi un posto a tavola”, “Romeo e Giulietta” e molti altri.

Parallelamente, continua a dedicarsi al cinema, recitando in film come “L’amore e la guerra”, “La freccia nera”, “Le ragazze di San Frediano”, “Il bandito”, “Il mattino ha l’oro in bocca”, “Angeli e diamanti”, “Sapore di te”, “Rosso Millemiglia” e diverse fiction televisive.

Nel 2017, partecipa anche alla dodicesima edizione di “Ballando con le stelle”, classificandosi al terzo posto durante la finale.

Vita sentimentale di Martina Stella

Nel corso degli anni, Martina ha avuto diversi flirt, tra cui quelli con Lapo Elkann e Valentino Rossi. Dalla relazione con Gabriele Gregorini nasce la figlia Ginevra, mentre nel 2021 diventa madre del piccolo Leonardo, frutto del matrimonio con Andrea Manfredonia.

Andrea Manfredonia: imprenditore di successo e amorevole marito

Chi è Andrea Manfredonia e cosa fa nella vita?

Andrea Manfredonia è un imprenditore di successo nato a Roma nel 1988. Proviene da una famiglia legata al mondo del calcio, essendo il figlio di Lionello Manfredonia, ex calciatore di Juventus e Roma.

Andrea dirige diverse imprese sportive svolgendo il ruolo di procuratore. Il suo lavoro gli consente di avere un notevole reddito, che gli garantisce un’elevata disponibilità finanziaria.

La storia d’amore tra Martina Stella e Andrea Manfredonia

Nel 2016, Andrea sposa la bellissima Martina Stella. I due si conoscono durante una festa organizzata da amici comuni e da allora non si sono più separati. Andrea ha fin da subito accettato Ginevra, la figlia di Martina avuta dalla precedente relazione, instaurando con lei un profondo legame. Dalla loro unione, nasce il piccolo Leonardo, che al momento ha pochi mesi di vita.

Andrea Manfredonia e il suo profilo Instagram

Per concludere, segnaliamo che Andrea Manfredonia possiede un profilo Instagram con un discreto numero di follower. Qui condivide numerosi scatti della sua vita quotidiana, del suo lavoro e dei momenti felici trascorsi insieme alla sua famiglia, permettendo ai fan di seguire le avventure di questa coppia affascinante e della loro vita insieme.