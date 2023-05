Marzia Risaliti chi è la moglie compagna di Marco Columbro? Età, lavoro e figli - Controcopertina

Marzia Risaliti: Scopri di più sulla compagna di Marco Columbro

Se sei un fan di Marco Columbro, famoso conduttore ed attore amato da molti, sicuramente vorrai saperne di più sulla donna che ha catturato il suo cuore. Oggi, lunedì 15 maggio, Marco sarà ospite nel salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, nel programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. In questa occasione, avrà l’opportunità di raccontarsi sia dal punto di vista della carriera che della vita privata. E proprio riguardo alla sua vita privata, scopriamo insieme chi è Marzia Risaliti, la compagna di Marco Columbro.

Marzia Risaliti: Una donna poliedrica

Marzia Risaliti, nata nel 1969 e quindi 54enne, ha origine svizzera ma possiede la nazionalità italiana. Oltre ad essere la compagna di Marco Columbro da molti anni, Marzia è un’artista a tutti gli effetti. La coppia condivide la passione per il teatro e la recitazione, tanto che gestiscono insieme un albergo a Siena.

Un percorso artistico ricco di esperienze

Marzia Risaliti ha un solido background formativo nel campo delle arti. Ha studiato canto, danza classica e moderna, nonché la danza tradizionale indiana. Inoltre, ha dedicato tempo alla formazione nell’espressione creativa, recitazione e linguaggio del corpo. La sua preparazione professionale è completa e variegata.

Nel corso della sua carriera, Marzia ha principalmente lavorato nel mondo del teatro, ma ha anche recitato sul grande schermo in film come “Annibal” e “Sotto il sole della Toscana”. Ha partecipato a diverse serie televisive di successo, tra cui “Un medico in famiglia”, ed è apparsa in spot pubblicitari per noti brand. Nonostante queste esperienze, Marzia Risaliti ha sempre mantenuto il suo impegno nel teatro, prendendo parte a spettacoli in Italia e all’estero, tra cui “Filumena”, “Stasera si recita… Pirandello”, “Romeo and Juliet”, “Odissea”, “The millioners” e molti altri.

L’amore tra Marzia Risaliti e Marco Columbro

La storia d’amore tra Marzia Risaliti e Marco Columbro ha avuto inizio in modo inaspettato. La donna ha assistito alle prove di uno spettacolo di Marco a Roma e ha immediatamente catturato l’attenzione del conduttore con la sua bellezza. Tuttavia, Marco ha mantenuto un atteggiamento un po’ distante, il che ha ferito i sentimenti di Marzia. Per riscattarsi, l’attore e conduttore l’ha invitata a cena.

Da quel momento, Marco Columbro ha iniziato a cercare costantemente la compagnia di Marzia, fino a quando è sbocciato l’amore tra di loro. Attualmente, oltre a condividere la vita insieme, gestiscono un albergo a Siena. Nonostante i loro impegni professionali, la passione di entrambi per il teatro e il mondo artistico non si è affievolita. L’amore tra Marzia e Marco è diventato solido e duraturo, e sembra che la coppia sia insieme da oltre dieci anni.