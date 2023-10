Massacro a Gaza: Ospedale distrutto dall’attacco israeliano, centinaia di vittime!

Un Tragico Raid a Gaza

Nelle ultime ore, le autorità palestinesi che governano Gaza hanno segnalato un devastante attacco israeliano contro un ospedale, il quale avrebbe causato la perdita di centinaia di vite. Il ministero della sanità ha dichiarato un bilancio iniziale di almeno 500 morti, ma si teme che il conteggio delle vittime potrebbe non essere ancora completo.

Ospedale Al Ahli Arabi Baptist Hospital

L’ospedale colpito da questo tragico evento è l’Al Ahli Arabi Baptist Hospital, situato nel cuore di Gaza City. La struttura ospedaliera aveva fornito rifugio a numerosi sfollati, in gran parte donne e bambini. La situazione sul luogo è descritta come catastrofica da testimoni oculari, con persone intrappolate sotto le macerie. Le squadre mediche si stanno impegnando al massimo per evacuare le vittime, ma il numero di feriti e deceduti sta purtroppo aumentando in diverse zone della Striscia di Gaza.

La Risposta del Ministero della Salute Palestinese

Il ministero della salute palestinese ha rilasciato un commento sull’attacco all’ospedale di Gaza, definendolo un “nuovo crimine di guerra” che ha causato dozzine di morti e feriti nel complesso medico di Al-Shifa. Si è sottolineato che l’ospedale aveva fornito rifugio a centinaia di pazienti costretti a fuggire dalle proprie case a causa degli incessanti attacchi aerei.

L’Attesa per una Risposta Israeliana

Fino ad ora, l’esercito israeliano non ha confermato né smentito l’accaduto a Gaza. Il portavoce militare, Daniel Hagari, ha dichiarato che al momento non sono in possesso di informazioni dettagliate e ha promesso di fornire aggiornamenti pubblici. Al momento, rimane incerto se si tratti effettivamente di un attacco aereo israeliano, e molte domande rimangono senza risposta. La situazione resta fluida e in evoluzione.