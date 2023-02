Massimiliano Gallo, chi è la figlia Giulia e l’ex moglie Anna

Massimiliano Gallo è un noto attore italiano apprezzato dal grande pubblico. Nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi personaggi e ha lavorato non solo in teatro, ma anche al cinema, collaborando con i più importanti artisti. Nell’ultimo periodo è stato uno dei protagonisti della fiction I bastardi di pizzofalcone. Molte ragazze sognano di uscire con lui, ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Sapevate che si è sposato una prima volta ed è diventato padre di una figlia di nome Giulia? Chi è quest’ultima e cosa sappiamo di lei?

Massimiliano è nato il 19 giugno 1968 a Napoli, in Campania. Fin da ragazzo si appassiona al cinema e al teatro. Suo padre era un noto cantante napoletano mentre sua madre Bianca Maria era un’attrice teatrale. Massimiliano ha esordito prima in teatro e poi ha preso parte ad alcuni musical, mettendo in mostra anche le sue doti canore. Successivamente è approdato al mondo del cinema e della televisione. Ultimamente lo abbiamo visto nella serie “I bastardi di Pizzofalcone”, dove ha interpretato il ruolo di Palma, il vice sovrintendente.

Oggi Massimiliano Gallo è felicemente accompagnato dalla sua compagna Shalana Santana. Attrice a tutti gli effetti, Shalana è nata a Brasilia, in Brasile, il 23 aprile 1983. Arrivata in Italia nel 2006 per intraprendere la carriera di modella, nel 2011 si è trasferita a Napoli con l’ex compagno, nonché padre di suo figlio, il dentista Alessandro Lukacs. Proprio in quell’anno ha iniziato gli studi di recitazione presso la scuola di cinema “La Ribalta”, e da lì ha iniziato una scalata che l’ha già portata a togliersi qualche bella soddisfazione, come quella di far parte del cast della fiction “L’Alligatore” andata in onda nei mesi scorsi su Rai Due. Shalana e Massimiliano Gallo si sono conosciuti durante una cena e tra loro è stato subito amore a prima vista.

Prima di innamorarsi di Shalana, Massimiliano Gallo era sposato con una donna di nome Anna, dalla quale ha avuto una figlia, Giulia, oggi 19enne. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù un paio di anni fa, Gallo ha parlato della sua ex moglie in termini lusinghieri: “Per vivere in serenità, se ci sono soprattutto figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era il mio amore d’infanzia […]. Abbiamo passato la vita insieme. E anche se l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”.