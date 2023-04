Massimo Ceccherini chi è? Vita privata, figli, moglie, malattia, patrimonio

Chi è Massimo Ceccherini: età, altezza, peso

M. Ceccherini, Fonte foto: GettyImages

Nome e cognome: Massimo Ceccherini

Data di nascita: 23 maggio 1965

Età: 55 anni

Altezza: 1.70 m

Peso: 69 Kg

Luogo di Nascita: Firenze

Instagram: @massimoceccherinireal

Biografia: infanzia e inizi nel mondo dello spettacolo

Massimo Ceccherini nasce a Firenze il 23 maggio 1965 e cresce seguendo le orme del padre imbianchino. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia negli anni ’90 con “La corrida” e prosegue con numerose partecipazioni in TV e al cinema.

Carriera: dall’esordio ai successi recenti

Ceccherini è noto per le sue interpretazioni in film come “Il paradiso all’improvviso” e “Finalmente la felicità”, e per aver diretto e sceneggiato pellicole come “Faccia di Picasso”. Tra gli altri ruoli, ha condotto il Festival di Sanremo nel 2001 e partecipato a “L’isola dei famosi” nel 2006 e 2017.

Filmografia di Massimo Ceccherini (2009-oggi):

Cenci in Cina

Io & Marilyn

A Natale mi sposo

Una cella in due

Amici miei – Come tutto ebbe inizio

Matrimonio a Parigi

Napoletans

Operazione vacanze

Una vacanza da sogno

Regalo a sorpresa

Un fantastico via vai

Il racconto dei racconti

Il professor Cenerentolo

La coppia dei campioni

Ciao Brother

Non ci resta che ridere

Pinocchio

Filmografia come regista, sceneggiatore e attore:

Lucignolo

Faccia di Picasso

La mia vita a stelle e strisce

La brutta copia

La mia mamma suona il rock

Pinocchio

Vita privata: chi è la moglie Elena?

Nonostante la riservatezza sull’argomento, si sa che Massimo Ceccherini è sposato con Elena Labate. La coppia è apparsa insieme durante la partecipazione dell’attore a “L’isola dei famosi”.

Patrimonio: quanto guadagna Massimo Ceccherini?

Non sono disponibili informazioni dettagliate sul patrimonio di Ceccherini. Tuttavia, si stima che abbia guadagnato 50.000 euro per la sua partecipazione a “L’isola dei famosi”.

Residenza: dove vive Massimo Ceccherini?

L’attore è originario di Firenze e, secondo alcune indiscrezioni, attualmente vive nella campagna toscana. Ha anche abitato a Roma per un periodo.

Massimo Ceccherini su Instagram: un’istantanea della sua vita e carriera

Con oltre 42 mila follower, il profilo Instagram di Massimo Ceccherini (@massimoceccherinireal) offre ai fan un’istantanea della sua vita e carriera. L’attore condivide regolarmente foto e video di sé e dei suoi lavori, riscuotendo migliaia di visualizzazioni e commenti di apprezzamento dai suoi seguaci. Tra le immagini pubblicate, si possono trovare anche scatti con la sua amata moglie Elena.