Massimo Giletti è sposato? Ha figli? Tutto su di lui

Massimo Giletti è impegnato sentimentalmente? Il noto conduttore e giornalista ha figli? Massimo Giletti è un noto giornalista e conduttore televisivo che ha ottenuto molti successi nel corso della sua lunga carriera. Nel corso degli anni ha ottenuto molti apprezzamenti dai telespettatori per il suo lavoro in molti programmi del piccolo schermo.

Cosa si sa della sua vita privata? Al conduttore negli ultimi anni sono stati attribuiti molti flirt, anche con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Giletti dal 2011 al 2013 ha avuto una relazione con l’attrice Angela Tuccia, nota soprattutto per il suo ruolo nell’amatissima soap Un posto al sole, in onda su Rai Tre. Nel 2017, dopo che i due erano stati avvistati insieme, si era parlato di un loro possibile riavvicinamento, scoop che però non è mai stato confermato.

Nel 2015 Massimo Giletti è stato legato sentimentalmente ad Alessandra Moretti, vicesindaco di Vicenza. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi, il conduttore ha confessato di aver avuto una relazione anche con la famosa conduttrice Antonella Clerici. Queste le sue parole: “La storia tra me e Antonella è cresciuta poco a poco, e ci ha coinvolto tantissimo. Se torno indietro a quel periodo, non posso fare a meno di pensare a momenti bellissimi, e oggi posso dire che Antonella è sicuramente una delle donne che ho amato di più.”

Il noto conduttore è sempre riservato, preferendo tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. Ad oggi non è mai stato sposato e non ha figli; non si sa nemmeno se attualmente sia impegnato sentimentalmente. Secondo alcune indiscrezioni del 2017, sarebbe tornato con Angela Tucci e i due starebbero ancora insieme, ma la notizia non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati.