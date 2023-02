Massimo Troisi aveva moglie e figli? Come si chiamavano

Come si chiamava la moglie di Massimo Troisi? L’attore ha mai avuto figli? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla star!

Massimo Troisi aveva moglie e figli prima di morire? L’attore ha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema e della commedia italiana. Le origini del noto divo sono sempre state umili: il padre era un ferroviere e la madre una casalinga. Ma con chi era sposato?

Massimo Troisi ha avuto una moglie e dei figli prima di morire?

Massimo Troisi non si è mai sposato e non ha avuto figli. Tuttavia, ha avuto diverse relazioni con donne del mondo dello spettacolo, tra cui Jo Champa e Clarissa Burt. La sua ultima relazione è stata quella con Nathaly Caldonazzo, durata dal 1992 al 1994. Massimo è morto nel 1994.

La relazione con Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo è stata fidanzata con l’attore Massimo Troisi negli ultimi due anni della sua vita. Si incontrarono per caso in un locale e lui rimase talmente rapito dalla bellezza di lei che cercò il suo numero di telefono per una settimana. Dopo averlo trovato, la contattò e si incontrarono per un caffè. Da lì è iniziata la loro storia d’amore.

Abbiamo passato insieme molti momenti difficili a causa della sua precedente malattia cardiaca. Penso che sia presto per una donna di 24 anni affrontare la perdita di un amore. Quando il tuo compagno di vita viene a mancare, soffri. Mi ci è voluto molto tempo per riprendermi, ma sono felice di averlo incontrato. Aveva paura della morte, ma da buon napoletano faceva finta di non avere questa patologia.