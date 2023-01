Matilde Bernabei chi è la moglie di Giovanni Minoli? Età, lavoro e figli

Siamo lieti di presentarvi Matilde Bernabei, giornalista e dirigente d’azienda italiana, attualmente presidente di Lux Vibe Spa.

Matilde Bernabei è nota in Italia per la sua carriera di giornalista, oltre che per il suo successo come produttrice televisiva e dirigente d’azienda di Lux Vide Spa. Lux Vide Spa è una società che si occupa della produzione di fiction europee e di coproduzioni internazionali. In questo articolo esploriamo i suoi successi professionali, la sua vita privata e la sua situazione sentimentale, oltre ad alcune curiosità.

La biografia e i risultati professionali di Matilde Bernabei sono degni di nota.

Nata a Roma nel 1954, Bernabei ha iniziato la sua carriera come giornalista per il settimanale Panorama. A 24 anni è stata nominata Segretario Generale dell’Asip, responsabile dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. Nel 1980 è entrata a far parte del gruppo Montedison, dove ha diretto il programma di creazione di posti di lavoro negli insediamenti industriali del Sud Italia.

Alla fine degli anni Ottanta, assume i ruoli di amministratore delegato e direttore operativo presso la Società Editrice Il Messaggero. Nel 1992 ha scelto di entrare nella società del padre, la Lux Vide, una casa di produzione di fiction europea, dove ha ricoperto il ruolo di presidente e responsabile dello sviluppo commerciale.

Un’esplorazione della vita privata dell’imprenditrice italiana Matilde Bernabei.

La giornalista e il dirigente d’azienda, sposati tra loro, sono genitori di Giulia. Non è possibile determinare con esattezza il patrimonio finanziario della produttrice televisiva italiana Bernabei.

Gianni Minoli è il coniuge di Matilde Bernabei.

Nato il 26 maggio 1945 a Torino, Gianni Minoli ha avuto una carriera illustre come giornalista, saggista, autore, conduttore televisivo e radiofonico, oltre che come dirigente televisivo. È anche autore di diverse opere letterarie.

Questo giornalista e produttore televisivo ha tre aspetti affascinanti nella sua carriera.

Il giornalista è figlio di Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai.

Non è disponibile alcuna presenza pubblica di Bernabei su alcuna piattaforma di social media.

Nel 1984 è stata responsabile della pianificazione strategica e della crescita dell’Iniziativa Me.Ta, società madre del Gruppo Montedison.