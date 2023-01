Matilde e Eleonora chi sono le figlie di Benedetta Parodi?

Benedetta Parodi, raggiante di orgoglio accanto ai suoi tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego, ha conquistato la copertina della rivista Oggi. Nell’intervista che l’accompagna, l’attrice ha raccontato i dettagli della sua relazione con l’amato marito Fabio Caressa, conosciuto nel 1999 alla mensa di Sky.

Le figlie di Benedetta Parodi sono assolutamente splendide! Che bella copertina ha lanciato questa rivista, con il trio Caressa-Parodi raggiante di gioia e complicità. Matilde ed Eleonora, rispettivamente di 20 e 17 anni, sono bellissime. Dall’amore tra Benedetta e Fabio è nato anche Diego, 13 anni, altrettanto bello.

Le figlie di Benedetta Parodi sono assolutamente stupende! Che incredibile foto di copertina con la loro bellissima mamma!

Sono così incredibilmente fortunata ad avere le mie due figlie al mio fianco, a vederle crescere e sbocciare in due donne bellissime e indipendenti. Sono state cresciute con gli stessi valori e principi e ora sono entrambe così mature e responsabili. Apprezzo molto i momenti in cui possiamo stare insieme e condividere attività come guardare film, fare shopping e ascoltare musica, o anche quando mi danno consigli sul mio stile! È un viaggio incredibile di cui far parte.

Il rapporto con i miei figli è di apertura e fiducia. Sanno che non sono una loro amica, ma la loro madre e la loro guida. Questo è particolarmente vero per il mio figlio più piccolo, Diego. Anche le mie figlie confermano questo rapporto, notando che sono più severa del loro padre e che non scendo a compromessi. Tra noi c’è un bellissimo legame di totale fiducia.

Eleonora Caressa esclama: “Con mia madre posso parlare di tutto e di più, è una fonte di sostegno straordinaria per tutti noi! Matilde aggiunge: “Il nostro rapporto è diventato così forte negli ultimi anni: ero molto più chiusa e timida quando avevo sedici anni, ma ora non c’è nulla di cui non possiamo parlare!”.