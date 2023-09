Matrimonio finito in 180 secondi: la sposa inciampa e il marito la insulta

Il divorzio è diventato una notizia comune nei giorni nostri, un argomento di discussione sempre più frequente. Storie di separazioni bizzarre riempiono le pagine dei giornali, dimostrando la crescente incidenza di questo fenomeno. Tuttavia, questa volta, si è raggiunto un record che riguarda la rapidità con cui un matrimonio è stato annullato: soli tre minuti dalla celebrazione. Cosa di incredibile può essere accaduto in così breve tempo da portare una coppia dal “sì per sempre” alla rottura?

Un Matrimonio Breve ma Intenso

Questa coppia ci dimostra che, quando si tratta di rotture, l’impossibile non esiste. A chiedere il divorzio è stata la sposa, offesa dal neo-marito a causa di un incidente imbarazzante ma totalmente involontario. Dopo la cerimonia civile, mentre si preparavano ad uscire, la sposa è inciampata nel suo voluminoso abito da sposa. Gli invitati riferiscono che, a seguito della caduta, lo sposo ha reagito con insulti e offese: “Stupida!”.

Un’Umiliazione Inaccettabile

La sposa non ha esitato un istante a chiedere al celebrante di porre fine al loro matrimonio neonato. Questo gesto d’impulso ha segnato irrimediabilmente la loro relazione. La sposa non ha potuto perdonare l’offesa e l’umiliazione subita di fronte a parenti e amici di entrambe le famiglie. Ci si aspettava sostegno, comprensione, ma ha invece ricevuto solo insulti da parte dell’uomo che dovrebbe amarla più di chiunque altro, almeno per quel giorno.

Un Addio Singolare

Così, senza alcun aiuto, né fisico né morale, da parte del suo neo-marito, che cercava solo di sdrammatizzare la situazione per far sorridere gli ospiti, ha deciso sul momento di dire “basta” dopo soli 180 secondi dalla celebrazione. Un modo piuttosto singolare per mettere fine a un momento che dovrebbe essere tra i più emozionanti nella vita di una coppia. Alla fine, per il neo-marito, lo scherzo è costato la sua sposina!