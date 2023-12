Honeyy Brooks, una modella australiana con una vasta base di fan sui social media, ha recentemente rivelato una sua inusuale ossessione: condividere suo marito con altre donne. Questa sorprendente confessione è stata fatta attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, dove ha aperto il sipario sulla sua vita matrimoniale e sul suo approccio unico alle relazioni.

Un Matrimonio di 10 Anni

Honeyy e suo marito Hank sono sposati da 10 anni e hanno due figli. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Honeyy stessa, c’è un nuovo elemento che ha aggiunto un tocco inusuale alla loro relazione: la condivisione di suo marito con altre donne. Questo accordo insolito è stato instaurato solo l’anno scorso, e secondo Honeyy, è lei stessa a selezionare le potenziali partner per suo marito.

Una Passione Trasformata in Ossessione

Nel video, Honeyy spiega il suo punto di vista sulla situazione: “Se mi avessero detto 12 mesi fa che avrei condiviso mio marito con più donne, non ci avrei mai creduto. La cosa divertente è che sono io quella ossessionata: sono io quella sempre in cerca di ragazze da proporgli.” Honeyy e suo marito condividono spesso le loro esperienze attraverso i social media, anche se afferma che a volte preferiscono mantenere la loro intimità senza coinvolgere il pubblico. Nonostante questa apertura verso nuove esperienze, Honeyy specifica che non si considerano una coppia poliamorosa, ma semplicemente vivono la loro relazione in modo non convenzionale.





Questa confessione ha suscitato reazioni contrastanti, ma Honeyy Brooks continua a condividere apertamente la sua vita e le sue scelte personali con i suoi follower. La sua storia solleva interessanti riflessioni sulle dinamiche delle relazioni e su come le persone scelgano di gestire la loro vita amorosa in modi unici e inaspettati.