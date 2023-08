Matrimonio si trasforma in battaglia campale: Donne incinte tra le vittime di un’esplosione di pugni e calci

La Celebrazione si Trasforma in Battaglia

Nella tranquilla località di Settimo Milanese, quello che doveva essere un giorno di celebrazione e unione è degenerato in una scena di pugni, calci e tensioni tra i partecipanti. Una festa di matrimonio, prevista come momento di gioia e condivisione, è stata improvvisamente interrotta da un violento scontro tra membri di due famiglie.

Dettagli dell’Incidente

Inaspettatamente, durante il banchetto nuziale, il clima festoso ha lasciato spazio a una maxi rissa che ha visto coinvolte circa 10 persone. Le immediate chiamate di soccorso e l’intervento delle forze dell’ordine erano necessari per ristabilire l’ordine in mezzo al caos.

Conseguenze e Interventi d’Emergenza

La situazione ha richiesto interventi medici tempestivi:

Un 18enne con ferite che hanno richiesto una prognosi di otto giorni.

Una giovane donna incinta di 29 anni.

Un’altra donna di 30 anni, anch’essa in attesa, è stata prontamente trasferita all’ospedale San Paolo per le cure necessarie.

Cosa Ha Scatenato l’Alterco?

Le ragioni esatte dietro questa esplosione di violenza durante un matrimonio restano incerte. Mentre le indagini sono in corso, ciò che è certo è che questo evento ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i presenti.