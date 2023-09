Matteo Garrone, sapete chi è e che lavoro fa la moglie

Il mondo del cinema è in fermento: Matteo Garrone, regista di fama mondiale, si è recentemente aggiudicato il Leone d’oro per la miglior regia al Festival di Venezia. Ma chi è l’uomo dietro la macchina da presa? Scopriamo insieme alcuni fatti interessanti sulla sua vita personale e professionale.

Garrone: dall’acclamazione internazionale alla vita riservata

Matteo Garrone, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha recentemente ottenuto un altro grande successo con il film “Io capitano”, attualmente proiettato nelle sale italiane. Nonostante la sua popolarità, Garrone ha sempre mantenuto un basso profilo riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, siamo riusciti a scoprire alcuni dettagli sulla donna che condivide la sua vita.

Un viaggio cinematografico: da Gomorra a Io capitano

I film di Garrone sono noti per le loro storie coinvolgenti e affascinanti, che affrontano tematiche sociali di grande rilevanza. Il suo successo mondiale è iniziato con “Gomorra”, l’adattamento cinematografico del romanzo di Roberto Saviano. Da allora, Garrone ha continuato a produrre film di successo che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Garrone ha rilasciato poche dichiarazioni. Tuttavia, è stato visto sul red carpet al fianco di una donna ben conosciuta nel mondo del cinema.

Matteo Garrone e la moglie, una figura nota nel cinema

Con “Io capitano” attualmente nelle sale, Matteo Garrone ha condiviso pochi dettagli sulla sua vita sentimentale nel corso degli anni. È noto, tuttavia, che ha divorziato qualche anno fa, ponendo fine al suo matrimonio con Nunzia De Stefano, anch’essa regista di successo.

Nunzia, come il marito, ha scelto la carriera cinematografica, presentando al Festival di Venezia il film “Nevia”, realizzato in collaborazione con Garrone.

Garrone e De Stefano: un legame di stima e affetto

L’amore può finire, come è accaduto tra Garrone e De Stefano. Tuttavia, la stima e l’affetto che la coppia ha sviluppato nel corso degli anni non sono svaniti. Il loro incontro è avvenuto a Scampia, dove Garrone ha girato “Gomorra”. Dopo alcuni anni di fidanzamento, i due si sono sposati, per poi divorziare qualche anno fa.

Il loro rapporto rimane forte, in gran parte grazie alla volontà di crescere insieme il loro figlio Nicola, nato durante la loro relazione e spesso presente sul set con i genitori.