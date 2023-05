Mattia Zenzola: Il Vincitore di Amici 22 e i Suoi Piani per il Montepremi - Controcopertina

0 Condivisioni

Mattia Zenzola ha trionfato come vincitore di Amici 22 nella finale del 14 maggio 2023, dopo aver affrontato Isobel Kinnear e Angelina Mango in una serie di sfide emozionanti. Il ballerino di latino americano ha superato la sua competizione e si è aggiudicato il montepremi più ricco, un totale di 157.000 euro, che includeva il premio finale di 150.000 euro e altri 7.000 euro messi a disposizione dallo sponsor Marlù. In questo articolo, esploreremo i piani di Mattia Zenzola per il suo ricco montepremi e le sue reazioni dopo la vittoria.

I Premi per gli Altri Finalisti

Mentre Mattia Zenzola ha portato a casa il montepremi principale, anche gli altri finalisti hanno ricevuto riconoscimenti finanziari. Angelina Mango, seconda classificata, ha vinto un premio totale di 127.000 euro, mentre Isobel Kinnear, terza classificata, ha incassato 37.000 euro. Il cantautore Wax, allievo di Arisa, si è aggiudicato il premio Oreo e il premio Marlù, per un totale di 27.000 euro.

I Piani di Mattia Zenzola per il Montepremi

In un’intervista rilasciata al sito Fanpage poco dopo la finale, Mattia Zenzola ha condiviso i suoi piani per il montepremi vinto ad Amici 22. Innanzitutto, ha espresso la sua sorpresa per aver vinto, considerando Angelina Mango come una grande artista e una sua degna concorrente. Tuttavia, ha riconosciuto che entrambi hanno avuto successo nella competizione.

Riguardo ai soldi vinti, Mattia ha svelato che intende dividerli. Una parte dei fondi sarà destinata a ripagare i suoi genitori, una prospettiva che lo riempie di gioia. Essendo grato per tutto quello che i suoi genitori hanno fatto per lui, desidera dare loro qualcosa in cambio. La restante parte del montepremi sarà riservata per perseguire il suo sogno di vivere nell’ambito artistico. Oltre alla danza, Mattia ha un grande interesse per la recitazione, il cinema e la musica. Vuole esplorare ulteriormente le sue passioni e investire in se stesso per realizzare il suo sogno di una carriera nell’arte.

Conclusioni

Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 22, ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione nel corso del programma, portandolo a una vittoria straordinaria. Con il montepremi di 157.000 euro, Mattia ha in programma di ripagare i suoi genitori per tutto il loro supporto e investire nella sua carriera artistica.