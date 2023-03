Maurizio Costanzo patrimonio, la famiglia contro la stampa “Valutazioni false”

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato molti interrogativi sul suo patrimonio. Sui giornali sono state pubblicate stime sul patrimonio del giornalista che avrebbero fatto arrabbiare la famiglia del conduttore del Maurizio Costanzo Show. Il Corriere della Sera aveva riportato che l’eredità ammonterebbe a un patrimonio di 70 milioni di euro da dividere tra Maria De Filippi e i suoi tre figli, Saverio, Gabriele e Camilla. Poi ci sarebbero anche la villa all’Argentario, Villa Sadula, Costanzo e l’amato buen retiro della De Filippi. A pochi chilometri di distanza, Costanzo aveva anche un’altra proprietà a Poderi di Sotto che poteva essere divisa tra i figli Saverio e Camilla. Tra i possedimenti riportati dal Corriere ci sono anche terreni nel Grossetano e una casa vicino alle Terme di Saturnia e due appartamenti in zona Prati. Nelle ultime ore, però, la famiglia del giornalista e in particolare Maria De Filippi hanno smentito queste notizie.

La proprietà di Maurizio Costanzo nega la richiesta della famiglia.

L’avvocato di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ha smentito le recenti voci circolate sul patrimonio del popolare giornalista e conduttore televisivo. In una nota dell’avvocato Pierluigi De Palma si legge che la famiglia ha definito le informazioni false e non corrispondenti alla realtà dei fatti. Queste ricostruzioni avrebbero turbato profondamente la conduttrice. Maria De Filippi si è detta sorpresa e rattristata che in un momento come questo si diffondano notizie non verificate e di macroscopica falsità. La valutazione del patrimonio è fantasiosa”, si legge ancora. Maria De Filippi sta vivendo giorni di lutto anche se, secondo le ultime indiscrezioni, da oggi dovrebbe tornare al lavoro negli studi Elios. Sabato 4 marzo, in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa la puntata di C’è posta per te, che sarebbe dovuta andare in onda sabato scorso. Le puntate erano state precedentemente registrate e la programmazione riprenderà con l’aggiunta di un omaggio a Costanzo. Per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio sarà trasmessa domenica 5 marzo. A partire da sabato 18 marzo, invece, il Serale di Amici inizierà con la programmazione in prima serata. La messa in onda di Uomini e Donne riprenderà invece il prossimo 6 marzo con le registrazioni che sarebbero dovute andare in onda anche nella settimana appena trascorsa.

Belen Rodriguez è appassionata di iene e le ricorda spesso.

Belen Rodriguez ha dedicato la puntata delle Iene a Maurizio Costanzo. La showgirl ha iniziato a parlare con la voce rotta dall’emozione, dedicando un pensiero anche a Maria De Filippi: “Voglio salutare anche Maria. Conservo ancora le tartarughine che mi ha regalato, e guardandole ricordo ogni giorno tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Quindi ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia delle Iene”. Non sono mancate le polemiche e le frecciatine alla showgirl, colpevole di non aver partecipato ai funerali di Costanzo. Infatti, qualcuno ha scritto sui social “Allora come mai non ti sei presentata al funerale?”, un altro invece ha sottolineato “Speriamo che Maria si ricordi come ti sei comportata”. Stefano invece è un gentiluomo. Questa è la grande differenza tra voi ….”. Il fatto che la Rodriguez non abbia partecipato al funerale di Costanzo è apparso molto strano considerando anche che la showgirl è sempre stata presente nei programmi del giornalista ma anche di Maria De Filippi. Al momento, però, la Rodriguez non avrebbe chiarito il motivo della mancata partecipazione al funerale. Non sappiamo cosa sia successo in privato tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez e quindi ogni critica appare inutile e tendenziosa.