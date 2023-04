Maurizio Micheli, chi è la fidanzato Benedicta Boccoli? Età, lavoro e figli

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli: l’amore che dura da oltre 20 anni

La coppia formata da Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli si ama da più di vent’anni, eppure non hanno mai convissuto, preferendo vivere in due case separate. Il loro amore non solo è forte e duraturo, ma si estende anche al sostegno reciproco e alla collaborazione professionale.

Il sostegno di Micheli durante la battaglia di Boccoli contro il cancro

Maurizio Micheli è stato il pilastro su cui Benedicta Boccoli si è appoggiata durante la sua lotta contro il tumore al seno, come ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. “È stato la mia ombra”, ha condiviso Boccoli, sottolineando quanto sia stato importante per lei avere il sostegno del suo compagno.

Il segreto della loro lunga storia d’amore

Qual è il segreto della lunga storia d’amore che unisce i due artisti? Secondo quanto dichiarato in diverse interviste, rinunciare alla convivenza ha permesso loro di mantenere vivo il loro rapporto, continuando a frequentarsi e a lavorare insieme nel mondo dello spettacolo.

Maurizio Micheli sull’amore con Benedicta Boccoli: “Ci amiamo da 150 anni”

Ironico e divertente come sempre, Maurizio Micheli non ha mancato di scherzare sull’amore che lo lega a Benedicta Boccoli. Durante una puntata di Dedicato trasmessa il 6 settembre, l’attore ha affermato: “Ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perché abbiamo sempre abitato in case diverse”.

La convivenza? Forse un giorno, ma per ora va bene così

Parlando della convivenza, Micheli ha rivelato che Boccoli gli ha chiesto di convivere forse solo una volta, ma senza insistere. “Prima o poi? Va bene così se vogliamo frequentarci, se no la chiudiamo. Si sta bene da soli a casa, hai i tuoi orari, non devi rendere conto a nessuno… Poi ci vediamo quando vogliamo”, ha aggiunto l’attore, sottolineando l’importanza di mantenere la propria indipendenza all’interno della coppia.