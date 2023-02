Maurizio Vandelli chi è la moglie Stella? Età, lavoro e figli

Abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di più sul rapporto tra Maurizio Vandelli e sua moglie Stella, che è stata sua manager per molti anni. Non c’è dubbio che c’è un amore profondo tra loro.

Maurizio Vandelli è un noto cantante italiano, noto per essere stato il leader della band Equipe 84, attiva principalmente tra gli anni Sessanta e Settanta. L’uomo è nato a Modena il 30 marzo 1945, e fin da piccolo ha avuto la passione per la musica, ed in particolare per il canto e la chitarra. Da ragazzo giocava con gli amici lungo la costa romagnola e marchigiana. Nel 1962 crea l’Equipe 84 con Alfio Cantarella, Victor Sogliani e Franco Ceccarelli. Con il suo immenso talento e la sua passione per la musica, Maurizio Vandelli è diventato un celebre cantante italiano e leader dell’iconica band Equipe 84. È un innegabile talento e ispirazione per molti, e la sua eredità continuerà a vivere.

Dal 1970, l’artista ha lanciato la sua carriera da solista, apparendo in televisione, e ora nel 2018 stanno lavorando al loro nuovo album Love and Peace in collaborazione con Shel Shapiro. Non perdere l’opportunità di provare l’incredibile musica che questo artista ha da offrire!

Abbiamo una buona comprensione della carriera di questa persona, ma la sua vita privata è stata accuratamente protetta da indiscrezioni. Sappiamo che la moglie si chiama Stella e che insieme hanno un figlio, Andrea. Ecco l’occasione perfetta per saperne di più!

Maurizio e sua moglie hanno collaborato insieme per anni e sono uniti dall’amore per Stella. Insieme, hanno creato una relazione di lunga durata e di profondo affetto.

Prima di convolare a nozze, Stella e Maurizio Vandelli lavoravano insieme. Per molti anni, Stella è stata la manager dell’artista, e insieme hanno trascorso ogni giorno restando al fianco l’uno dell’altro. E’ così che è nato l’amore tra loro, un sentimento che è cresciuto nel tempo, culminato con il matrimonio e la nascita di Andrea nel 1998.

Vandelli ha sempre tenuto la sua vita privata e sentimentale riservata. Oggi, sarà ospite di Serena Bortone su Oggi è un altro giorno. La presentatrice è tornata in televisione dopo una pausa estiva. Gli ospiti riveleranno le loro storie con sincerità e racconteranno aneddoti divertenti. Non vediamo l’ora di scoprire se oggi il cantante svelerà qualche dettaglio in più sulla moglie Stella e sulla sua famiglia.