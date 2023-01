Mauro Repetto chi è il fondatore degli 883 e amico di Max Pezzali

Esploreremo la vita e la carriera di Mauro Repetto, noto per aver collaborato con Max Pezzali alla creazione degli 883 e di diverse memorabili hit.

Mauro Repetto ha fondato gli 883 con il suo ex compagno di scuola e amico intimo Max Pezzali. Esploriamo la carriera di Repetto e le ragioni della sua decisione di lasciare il gruppo all’apice del successo, approfondendo alcuni fatti intriganti.

Chi è Mauro Repetto: carriera

Il 26 dicembre 1968 Mauro Repetto nasce a Genova sotto il segno zodiacale del Capricorno. Cresciuto a Pavia, frequenta il liceo scientifico, dove incontra Max Pezzali e inizia a comporre le sue prime canzoni. Nel 1989 Pezzali partecipa a 1,2,3 Jovanotti e, dopo aver incontrato il produttore Claudio Cecchetto, i due formano gli 883. Il gruppo partecipa al Festival di Castrocaro nel 1991, pubblicando il singolo Non me la menare. Raggiungono il successo con il brano Hanno ucciso l’Uomo ragno e Repetto si fa notare come coautore e ballerino.

Nel 1993 esce l’album North South West East, che ribadisce il successo del gruppo, insieme a Remix ’94. Successivamente, Repetto sceglie di lasciare gli 883 per trasferirsi negli Stati Uniti, poiché si è invaghito di una modella di nome Brandy e desidera riunirsi con lei a Miami. Ha frequentato la New York Film Academy a New York prima di tornare in Italia per conseguire la laurea in Lettere presso l’Università di Pavia.

Nel 1995 Repetto ha pubblicato il suo primo album da solista, ZuccheroFilatoNero, che non ha avuto successo. Di conseguenza, sceglie di trasferirsi in Francia, dove realizza un cortometraggio (Point Mort) e lavora come animatore a Disneyland Paris. In seguito dirige e co-fonda con la moglie lo studio di design Manjaca. Repetto e Max Pezzali hanno mantenuto un rapporto positivo e Repetto ha persino composto canzoni per il suo ex collega nel 2013. Inoltre, Repetto ha proseguito la sua carriera in teatro e come ballerino.

Mauro Repetto: vita privata

Mauro Repetto è sposato con la stilista francese Josephine ed è genitore di due figli, Dean e Carla. Viaggia spesso tra la Francia, gli Stati Uniti e l’Italia e la sua residenza attuale è sconosciuta.

Chi è la moglie di Mauro Repetto?

Non si sa molto di Josephine, la moglie di Mauro Repetto. Sembra che lavori come designer e si ritiene che sia stata lei a spingere Repetto a fondare Manjaca.

Mauro Repetto: le curiosità

Mentre risiedeva a Parigi, è stato truffato da un sedicente avvocato che gli avrebbe sottratto 20 mila euro.

Ha scelto di lasciare gli 883 mentre stavano vivendo il loro massimo successo per mancanza di fiducia nelle proprie capacità.

Nonostante la scelta di seguire strade diverse, lui e Max Pezzali hanno mantenuto la loro amicizia.