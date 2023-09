Max Giusti quanto guadagna per condurre Fake Show – Diffidate delle imitazioni: Anticipazioni e ospiti

Anticipazioni su “Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni”

Questa sera, Rai 2 ci intratterrà con un nuovo programma comico condotto da Max Giusti, intitolato “Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni”. In cosa consiste questo programma e quanto ha guadagnato il presentatore per condurlo?

Max Giusti è stato scelto come conduttore di questo nuovo spettacolo televisivo che si preannuncia divertente e spassoso. La trasmissione, che andrà in onda su Rai 2, promette di offrire imitazioni esilaranti che faranno ridere tutti gli spettatori. Secondo le anticipazioni, vari personaggi famosi saranno presenti in studio per cimentarsi in giochi e prove divertenti, mettendo in mostra le loro abilità di imitazione.

Tra gli ospiti di questa sera, troveremo nomi noti come Peppe Iodice, Filippo Bisciglia, Valeria Graci, i Pampers e Rossella Brescia. Inoltre, due opinionisti fissi, Francesca Manzini e Claudio Lauretta, commenteranno le performance dei concorrenti. Durante la trasmissione, i partecipanti dovranno affrontare numerose sfide, interagendo anche con l’intelligenza artificiale e creando divertenti siparietti.

Quanto Guadagna Max Giusti per Condurre il Programma

Max Giusti è un conduttore esperto che ha dimostrato la sua abilità in molte occasioni. Sebbene il suo volto potrebbe non essere noto a tutti gli spettatori, è considerato uno dei migliori conduttori della Rai.

Nonostante non siano stati resi noti dettagli specifici sul suo compenso per “Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni”, è probabile che il presentatore guadagni tra i 25.000 e i 40.000 euro a puntata. Tuttavia, è importante notare che i dettagli esatti del suo cachet sono considerati dati personali e non vengono diffusi pubblicamente. Quindi, possiamo solo fare delle stime basate sulla sua esperienza e sulla sua reputazione nel mondo della televisione.