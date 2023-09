La storia vera su chi era Giovanni Lizzio: moglie, figli, arresti e omicidio

Giovanni Lizzio è stato un vero eroe moderno, un simbolo della lotta implacabile contro la mafia, un impegno che alla fine gli costò la vita.

Dalle Origini alla Carriera Nella Polizia

Originario della bellissima Catania, Giovanni Lizzio iniziò la sua carriera come poliziotto a Napoli. Dopo alcuni anni di servizio in questa città, tornò nella sua amata Catania, unendosi alla squadra mobile.

Durante la sua carriera, Lizzio non si limitò ad investigare solo sui gruppi mafiosi già noti, ma estese le sue indagini alle cosche emergenti, cercando di fermare la mafia fin dalla radice. La sua profonda conoscenza delle dinamiche mafiose e delle loro reti lo trasformò in una sorta di “archivio vivente” per l’intera questura di Catania. Grazie ai numerosi arresti di mafiosi che effettuò, divenne uno dei poliziotti più riconosciuti e rispettati nella città.

La Lotta al Racket e All’Estorsione

Prima della sua tragica morte, Giovanni Lizzio aveva assunto un ruolo di primaria importanza nella lotta contro le estorsioni, essendo a capo del nucleo anti-racket della questura di Catania. In quegli anni, la presenza della mafia era così radicata nella società che la maggior parte degli imprenditori catanesi era costretta a pagare il pizzo, un tributo imposto dalla mafia per “protezione”. Ma grazie al lavoro instancabile e alle indagini di Lizzio, molti estorsori furono portati davanti alla giustizia.

Gli Arresti che Preannunciavano una Tragedia

Pochi giorni prima della sua tragica fine, l’ispettore-capo Lizzio aveva compiuto un gesto audace: aveva orchestrato e eseguito una serie di arresti mirati contro un influente clan mafioso cittadino. Quest’azione, sebbene rappresentasse un duro colpo per la struttura criminale, lo pose inevitabilmente nel mirino della mafia, dimostrando ancora una volta quanto fosse pericoloso e rischioso il suo lavoro.

Vita Privata ed Eredità

Oltre al suo impegno professionale, Giovanni Lizzio era un uomo di famiglia. Sposato e padre di due figlie, nonostante le pressioni e i pericoli legati al suo lavoro, cercava sempre di proteggere e sostenere la sua famiglia.

Il suo omicidio nel 1992 fu un duro colpo per la comunità di Catania e per l’intera Italia, ma la sua eredità vive ancora. La sua vita e la sua dedizione continuano a ispirare coloro che combattono la mafia e cercano di mantenere viva la sua memoria.