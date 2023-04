Melania Trump e lo scandalo a luci rosse, non vuole sentir parlare del marito

Tra coloro che hanno difeso Donald Trump, a seguito della notizia dell’incriminazione da parte della Procura di Manhattan (New York), una voce si è distinta per la sua assenza: quella di sua moglie Melania. L’ex first lady non si è unita ai sostenitori dell’ex presidente Usa e ai membri del Partito repubblicano che hanno denunciato una persecuzione giudiziaria nei confronti dell’imprenditore, in vista di una nuova corsa alla Casa Bianca.

Il motivo sarebbe semplice. La vicenda per la quale Trump è accusato – il pagamento illecito all’attrice per adulti Stormy Daniels per ottenere il suo silenzio su una relazione passata – è quella che avrebbe definitivamente compromesso il matrimonio dell’ex coppia presidenziale. “È furiosa e non vuole sentirne parlare”, ha rivelato una fonte alla rivista People. Melania “è consapevole di chi sia suo marito e prosegue con la sua vita, insieme alla famiglia e a pochi amici”, ha aggiunto.

L’ira di Melania è presente almeno dal 2018, quando la vicenda Trump-Daniels è emersa nei media. Fu il Wall Street Journal a rivelare che l’ex presidente, tramite il suo avvocato e uomo d’affari Michael Cohen (poi condannato), aveva pagato, nel 2016, 130.000 dollari a Daniels per evitare che, alla vigilia delle elezioni presidenziali, raccontasse di un loro incontro a sfondo sessuale avvenuto un decennio prima.

Secondo il racconto di Daniels, lei e Trump ebbero un rapporto circa quattro mesi dopo che Melania aveva partorito Barron, l’unico figlio avuto con il magnate. Non è difficile quindi associare la rabbia di Melania anche alle immagini che, in più di un’occasione ufficiale, la mostrano come first lady mentre respinge i tentativi del marito di prenderle la mano. Una scena emblematica: quando i due scesero dall’Air Force One il 17 agosto 2020.

Evidentemente le smentite di Donald, che aveva ammesso il pagamento a Daniels ma negato la relazione, non l’avevano convinta. Né è difficile immaginare perché, tornando alle cronache attuali, Melania non si sia espressa di fronte alle disavventure giudiziarie di Trump come hanno invece fatto, in una serie di dichiarazioni, i figli Donald Jr ed Eric, che hanno attaccato il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, che punta alla condanna (e forse al carcere) per l’ex presidente.

Melania “vuole ignorare la vicenda, spera che passi, ma non è solidale con Donald”, riferisce ancora la fonte di People. Le indiscrezioni parlano di una coppia ormai “separata in casa”. Una casa grande, certo, come il mega resort in Florida di Mar-a-Lago, vicino a Palm Beach, scelto da Trump come quartier generale dopo l’uscita dalla Casa Bianca. Qui la 52enne Melania e il 76enne Donald vivono in quartieri separati. Lei, insieme ai suoi genitori e al figlio Barron, oggi 17enne; lui, invece, divide il suo tempo tra la campagna per ottenere la nomination repubblicana per il 2024, gli attacchi agli avversari politici e quelli ai magistrati che lo vogliono incriminare.

LE ALTRE QUESTIONI GIUDIZIARIE

Quella di Manhattan non è l’unica indagine che coinvolge l’ex presidente. A Washington è sotto indagine per aver istigato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e per la vicenda dei documenti top secret della Casa Bianca, in seguito sequestrati dall’FBI proprio a Mar-a-Lago. Ad Atlanta, in Georgia, rischia l’incriminazione per aver tentato di manipolare il voto del 2020. Sempre a New York, Trump insieme ai figli è sotto inchiesta per frode fiscale. Quest’ultima vicenda avrebbe allontanato anche la figlia prediletta Ivanka, che ha atteso ben due giorni per solidarizzare con il padre, attraverso un comunicato, per l’incriminazione legata al “caso Daniels”. Donald e Melania appaiono ormai raramente insieme in pubblico. Per lo più a Mar-a-Lago, dove talvolta partecipano a cene e feste organizzate per gli ospiti benestanti, per i quali la presenza dell’ex coppia presidenziale è una delle principali attrazioni del resort. “Ancora si fanno vedere insieme a cena, ma vivono separati”, spiega la fonte. Per il resto, “Melania ama il bel tempo e l’atmosfera del resort. È felice quando è a Palm Beach. Ha accanto a sé il figlio e altri membri stretti della sua famiglia. Sono come una tribù. Nonostante quello che accadrà a Donald, lei starà bene. C’è chi si prenderà cura di lei”, riferiscono ancora gli insider di Mar-a-Lago.