Melissa Satta, quello che non sai: età, marito, figlio, fidanzato e biografia

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva con una notevole carriera. È sposata con un figlio e ha avuto una relazione a lungo termine con il suo attuale compagno. Ulteriori dettagli sulla sua età, sulle sue curiosità e sulla sua vita possono essere trovati dopo ulteriori indagini.

Melissa Satta è nota per il suo ruolo di velina mora di “Striscia la notizia”, il telegiornale satirico che ha catalizzato la sua carriera di successo come showgirl, modella e conduttrice televisiva. È molto attiva sui social media, con quasi cinque milioni di follower che seguono regolarmente i suoi post. Vediamo alcuni fatti interessanti sulla sua vita pubblica e privata.

Età di Melissa Satta

Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio 1986 e la sua età attuale è di trentasette anni.

Marito

L’ex showgirl di “Striscia la notizia” ha avuto in passato alcune relazioni sentimentali. Tra queste spiccano Daniele Interrante, con cui è stata promessa sposa dal 2003 al 2006, Bobo Vieri e Kevin Prince Boateng, divenuto poi suo sposo. I due si sono sposati nel 2016 per poi separarsi tre anni dopo.

Figlio

Il 15 aprile 2014, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta hanno dato il benvenuto al loro figlio, Maddox Prince Boateng, a Dusseldorf.

Il fidanzato

Dopo lo scioglimento del matrimonio con Boateng, Melissa Satta avrebbe avuto una relazione con Mattia Rivetti, imprenditore di successo e nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario di Stone Island. Tuttavia, ora si dice che sia ufficialmente fidanzata con Matteo Berrettini, il popolare tennista italiano. La coppia è stata vista baciarsi pubblicamente e ha avuto presentazioni in famiglia, con il primo avvistamento documentato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Sembra che l’ex velina stia prendendo sul serio la relazione con il tennista, visto che gli ha presentato il figlio di otto anni.

Ci si chiede spesso come sia nata la relazione tra Melissa e Mattia e la risposta è molto semplice: lo sport. Sembra che i due si siano conosciuti giocando a tennis, ma la loro prima foto insieme è stata scattata mentre giocavano a basket.

Biografia della showgirl

Melissa Satta, originaria degli Stati Uniti, ha ormai preso casa in Italia. Nata a Boston, dove la sua famiglia si era trasferita per lavoro, è tornata in patria una volta cresciuta. La sua carriera è iniziata a Milano quando è stata selezionata come velina di “Striscia la notizia” insieme alla collega Thais Souza Wiggers. Dopo aver lasciato la scuola, ha intrapreso la carriera di modella e nel 2009 ha lasciato il ruolo di velina per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. È stata il volto femminile di “Controcampo” su Rete 4 e concorrente del talent show Rai “Lasciami cantare!” condotto da Carlo Conti. Nel 2011 ha condotto il programma scientifico “Insideout” e poi ha fatto parte del cast fisso di “Kalispera” su Canale 5. Dal 2013 al 2018 ha lavorato a “Tiki Taka – Il calcio è nostro” con Pierluigi Pardo. Nel 2021 è stata il volto ospite di Sky Calcio Club e, più tardi, nello stesso anno, ha condotto il talent show “Missione Bellezza” su Rai 2.

Ha una lunga storia di impegno sportivo: ha giocato a calcio a livello agonistico nella sezione femminile di Quartu Sant’Elena, ha conseguito la cintura marrone di karate e ha partecipato a gare nazionali. Prima di apparire a “Striscia la notizia”, è stata scelta come protagonista del marchio Cotonella durante la settimana della moda di Milano. Oggi è molto seguita sui social media e la sua priorità è il figlio, con cui condivide un bellissimo rapporto.