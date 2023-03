“Mi fai schifo come donna!”. Queste parole sono state subito criticate dai fan, Tina Cipollari sotto accusa

La popolare trasmissione televisiva “Uomini e Donne” è al centro di una controversia, proprio mentre il trono over sta affrontando un altro caso legato a Gemma Galgani. Questa volta, Gemma è impegnata con il cavaliere Silvio, che ha fatto commenti inappropriati nei confronti della dama, nonostante il pubblico la giudichi colpevole. Un’utente ha scritto: “Conosciamo bene Gemma. Penso che Silvio non le sia piaciuto dal primo sguardo. Ma poi, trascinata dal suo disperato bisogno di avere un uomo accanto, si è lasciata coinvolgere dalla presenza forte di Silvio. Tuttavia, non le piace”.

Pubblico contro Tina Cipollari: “Troppo volgare”

Ma il caso che sta attualmente tenendo banco in “Uomini e Donne” riguarda le parole dei fan su Tina Cipollari dopo lo scontro con Aurora Tropea. Tutto era iniziato quando Aurora, durante una sfilata, aveva assegnato un punteggio alto a uno dei cavalieri che si esibiva e che dichiarava di amare il programma. Ne è nata una discussione che ha degenerato al punto che Tina ha esclamato: “Mi fai schifo come donna!”. Queste parole sono state subito criticate dai fan.

Un utente ha commentato: “Per quanto la signora Aurora non sia convincente, trovo le parole di Tina fuori luogo. Non si può permettere di dire a una persona che fa schifo come donna. E’ estremamente volgare e maleducato”. Un altro commentatore ha scritto: “Tina dovrebbe essere cacciata dal programma. Basta con questi suoi insulti alle donne, ne siamo stanche di vederli in TV”.

In precedenza, Aurora aveva avuto un confronto con Roberta Di Padua. Tra le due dame non c’è mai stato un feeling e ora è tornato a creare tensione. Il motivo scatenante è stato l’attrito con la tronista Nicole. Già nelle settimane precedenti, Roberta, intervistata per la rivista dedicata al programma, aveva parlato del suo interesse per Andrea Foriglio, il bell’osteopata romano che ha fatto la corte a Nicole Santinelli.