Michael Douglas, chi sono i suoi tre figli

Michael Douglas è stato sposato due volte e ha avuto un figlio dal primo matrimonio e due dal secondo con Catherine Zeta-Jones. Scopri qui tutti e tre i suoi figli! Dal primo matrimonio ha avuto un figlio e dal secondo matrimonio con Catherine Zeta-Jones ne ha avuti due.

Michael Douglas ha avuto una lunga carriera di successo come attore. Ha recitato in alcuni grandi film, tra cui Attrazione fatale e Wall Street, e ha vinto un Oscar come miglior attore protagonista. Ha fatto anche un buon lavoro in televisione e ha prodotto alcuni film di successo, tra cui Qualcuno volò sul nido del cuculo nel 1975.

All’inizio della sua carriera, Michael ha sposato Diandra Luker, 65 anni, nel 1977, e la coppia ha avuto un figlio. I due sono stati insieme fino a quando Diandra ha chiesto il divorzio nel 1995, che si è concluso nel 2000.

Nel 1999 Michael ha iniziato a frequentare l’attrice Catherine Zeta Jones, 52 anni, e la coppia si è sposata un anno dopo. Da allora gli attori stanno insieme e hanno due figli. Per saperne di più su tutti e tre i figli di Michael, cliccare qui.

Per saperne di più su tutti e tre i figli di Michael, cliccate sul link qui sotto!

Cameron Douglas

Il primo figlio di Michael Cameron, 42 anni, è nato nel 1978, poco dopo il matrimonio con la prima moglie. Cameron sembra molto simile al padre: ha seguito le sue orme e ha intrapreso la carriera di attore. Il suo primo ruolo accreditato è stato in Vizio di famiglia del 2003. Ha anche interpretato Adam in Adam and Eve del 2005 e ha avuto una parte nel film d’azione Caricato del 2008. Cameron si è preso una pausa dalla recitazione tra il 2010 e il 2019 a causa di alcuni problemi legali, ma è tornato per un breve periodo in Dead Strato e ha recitato in The Runner nel 2021. Oltre alla recitazione, Cameron ha dimostrato di impegnarsi per la famiglia e dal 2016 è insieme alla sua compagna Viviane Thibes; la coppia ha due figli.

Cameron ha parlato apertamente delle sue lotte contro la dipendenza e si è impegnato per contribuire a diffondere la consapevolezza sulla salute mentale. “Dicono che la chiave per una felicità e una realizzazione durature sia semplicemente aprirsi a chi si è veramente”, ha dichiarato a HollywoodLife nel maggio 2021. “La salute mentale fa parte di questo. L’ansia è qualcosa con cui ho lottato per molto tempo. Per Movember [Family Man, un programma online che fornisce ai padri strumenti per i più comuni problemi genitoriali] permettere che questa conversazione avvenga tra uomini, padri, toglie un po’ lo stigma. ”

Dylan Michael Douglas

Dylan, 21 anni, viene trascinato a un evento di beneficenza dai suoi genitori, ben intenzionati ma prepotenti. (Shutterstock)

Dopo la separazione, Michael e Diandra hanno iniziato a frequentare Catherine-Zeta Jones e la coppia ha avuto il loro primo figlio Dylan, 21 anni, nell’agosto del 2000. Come il fratello maggiore, anche Dylan si è cimentato nella recitazione, con un ruolo di voce in un episodio del cartone animato Phineas and Ferb del 2011, secondo quanto riportato su IMDb. Dylan ha anche condiviso i suoi pensieri sulla famiglia in vari tributi su Instagram, mostrando anche il suo talento musicale. Sua madre ha anche condiviso un video sul suo Instagram nel febbraio 2020, quando Dylan aveva 15 anni, facendo un discorso sulla sua lotta con la dislessia.

Carys Zeta Douglas

Carys, 18 anni, si presenta a un evento della Settimana della moda con la madre e il padre, con l’aria di una vera appassionata di fotografia.

Catherine ha dato alla luce il figlio minore e l’unica figlia di Michael Cary nell’aprile 2003. Il figlio più giovane della coppia ha iniziato una carriera nella moda a soli 15 anni, tramite City and Country. “La moda è stata così importante nella mia vita perché mia madre è come un’icona della moda per me”, ha detto alla rivista nel 2018. Quando Carys si stava preparando a partire per il college nell’agosto del 2021, Catherine ha condiviso un video emozionante della ragazza mentre faceva una presentazione quando era più giovane. Michael ha anche scherzato su quando, stando vicino a sua figlia, è stato scambiato per suo nonno. “Sono così orgoglioso di lei. Ma devo dirti Kelly, è un po’ difficile quando esci dalla porta e gli altri genitori ti dicono: ‘Oh, congratulazioni, devi essere così orgoglioso di tua nipote'”, ha detto al The Kelly Clarkson Show nel giugno 2021. Come il fratello, Kelly Clarkson rende spesso omaggio alla sua famiglia e mostra alcuni dei suoi viaggi su Instagram.