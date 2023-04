Michelle Hunziker, chi sono gli ex mariti e tutti i suoi ex fidanzati? La vertià

Michelle Hunziker ha avuto due matrimoni: il primo con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto una figlia di nome Aurora. I due si sono sposati nel 1998, dopo un fidanzamento di tre anni, e si sono lasciati nel 2002, lasciando l’opinione pubblica sbalordita. Sembrava che la loro felice unione non sarebbe mai giunta al termine, tuttavia, dopo soli quattro anni dallo scambio di promesse, Michelle ed Eros si sono separati.

Dopo il matrimonio iniziale, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono uniti in matrimonio il 10 ottobre 2014, esattamente un anno dopo l’arrivo della loro prima figlia, Sole. Successivamente hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Celeste, nel 2015. Purtroppo i due hanno divorziato alla fine del 2021.

Prima della relazione con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha avuto altre storie d’amore importanti, tra cui quella con Marco Predolin, prima di legarsi a Tomasi Trussardi.

Michelle Hunziker e il suo ex compagno Marco Predolin

La relazione sentimentale tra Michelle Hunziker e Marco Predolin è iniziata a metà degli anni Novanta, quando Michelle aveva 17 anni e Predolin 25. La relazione si è conclusa con un litigio. La relazione si è conclusa in modo burrascoso, con entrambe le parti che si sono accusate a vicenda di ricatti, paparazzi e foto hot alle Maldive. È interessante notare che anche Fabrizio Corona era coinvolto nella situazione.

La relazione tra Predolin e Michelle Hunziker risale al 1994, quando lei aveva diciassette anni e lui quarantatré. All’epoca Michelle era una stella nascente del mondo dello spettacolo, essendo apparsa nella pubblicità dell’intimo Roberta, mentre Predolin era un noto conduttore televisivo. I due si separarono poco dopo.

Nel 2006, la storia tra i due è tornata alla ribalta. Il motivo è che la Hunziker ha testimoniato nell’ambito del processo Vallettopoli, sostenendo di essere stata costretta da Fabrizio Corona a scattare alcune foto intime nell’estate del 1994. In seguito, Michelle ha ritrattato la sua dichiarazione, affermando di aver erroneamente coinvolto Corona e di averlo assolto da qualsiasi illecito. Tuttavia, Predolin è stato ritenuto responsabile della sua presunta partecipazione con il fotografo responsabile delle foto scandalose.

Più recentemente, nel 2011, Predolin – in un’intervista – ha stravolto le carte in tavola dando la propria versione:

Uscivamo insieme quando lei ha iniziato a lavorare… Grazie a me, a Parma… Poi ha posato per Roberta, la sua immagine ha iniziato a decollare, mentre la nostra storia è finita molto male. Lei si è messa con Eros… e tutto il resto è cronaca. Che poi adesso debba per forza travestirsi da santa verginella, proprio no! L’ho portata in vacanza con me alle Maldive, una fuga molto romantica. Lei mi ha chiesto di farci delle foto rubate… Lei le ha date poi ad un fotografo, Maurizio Spinelli, che le ha vendute ai giornali che, di conseguenza, le hanno pubblicate… Lo stesso paparazzo lo ha testimoniato. Dopo qualche anno sono arrivate le accuse: io mi sarei venduto le sue foto insieme a Corona e la avrei ricattata perché ho bisogno di soldi. Tutte falsità!

Michelle Hunziker e il suo ex compagno Marco Sconfienza

Dopo la conclusione dell’unione con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha avuto una relazione con Marco Sconfienza, figlio di Giulia Berghella, nota anche come Maga Clelia, la leader della setta di cui la conduttrice è stata vittima. Maga Clelia è lo pseudonimo utilizzato dalla Berghella come strega. Questa donna era ai massimi livelli di quella che può essere considerata una setta, le cui vittime erano per lo più persone influenti e noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Dopo la relazione con Sconfienza, Michelle Hunziker iniziò una relazione con Salvatore Passero, ex compagno dell’ex suocera Giulia Berghella (Maga Clelia). Nonostante ciò, il legame tra la conduttrice, l’ex fidanzato e l’ex suocera non si è intaccato: tutti e tre, Passaro compreso, sono addirittura andati in vacanza insieme!

La relazione sentimentale tra Michelle Hunziker e Daniele Pecci è stata tumultuosa, iniziata nel 2007 e terminata nel 2010. L’unione, che alla fine non ha avuto successo, si è conclusa a causa di numerose divergenze di carattere e di obiettivi professionali divergenti.

Nel 2011, Michelle Hunziker e Giamarco Pozzecco, ex giocatore di basket, hanno avuto un flirt estivo a Formentera. Tuttavia, non può essere considerata una vera e propria storia d’amore.

La relazione sentimentale tra Michelle Hunziker e Luigi De Laurentis è durata due anni ed è stata profondamente significativa per la conduttrice. Ma cosa ha portato alla sua conclusione? La risposta l’ha data a Vanity Fair.

Sono in attesa di una dichiarazione di un uomo che esprima il desiderio di avere un figlio con me.