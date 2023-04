Milano, un tenero bimbo di 5 anni travolge un’anziana con la sua bicicletta, causandone la caduta fatale: il padre indagato per omicidio colposo

Il cuore del bambino palpitava mentre cercava di dominare la sua bicicletta senza rotelle, ma un attimo di distrazione ha causato la tragica caduta dell’anziana signora.

L’incidente, accaduto nel mese di marzo nella vibrante città di Milano, ha avuto luogo tra il verde rigoglioso di un parco pubblico e l’aspetto sterile di una stanza d’ospedale.

La vittima, una dolce anziana di 87 anni, passeggiava con un’amica quando una ruota di bicicletta, guidata da un bimbo di cinque anni desideroso di imparare a padroneggiare il mezzo senza l’aiuto delle rotelle, l’ha colpita alle gambe. L’urto, pur accidentale e di lieve intensità, ha fatto perdere l’equilibrio alla signora, facendole sbattere la testa. Nonostante il suo coraggioso tentativo di aggrapparsi al bastone da passeggio, la donna è stata trasportata in ospedale, dove ha perso conoscenza e poi la vita.

Si tratta di un tragico caso di fatalità o di omicidio colposo?

Tutto è avvenuto sotto gli occhi del padre del bimbo, che aveva portato il figlio al parco per esercitarsi con la bici. Dopo l’incidente, l’uomo si è precipitato a soccorrere la donna, la quale sembrava cosciente e rispondeva alle domande. Nonostante avesse sbattuto la testa, la situazione pareva sotto controllo, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quei momenti sarebbero stati gli ultimi della donna.

La Procura di Milano ha preso in mano il caso, indagando sul padre del piccolo ciclista per omicidio colposo, cercando di stabilire se vi siano “responsabilità omissive” del genitore. Gli inquirenti vogliono capire se l’uomo avrebbe potuto prevenire l’accaduto, magari vigilando più attentamente il figlio, o almeno evitando di farlo circolare senza rotelle in un’area frequentata da anziani.

Sarà difficile stabilire se si è trattato di fatalità o incidente doloso, così come non sarà facile per il padre del bambino dimostrare la propria innocenza in aula. L’uomo rischia una condanna dai cinque mesi ai sei anni di carcere per omicidio colposo e una multa fino a 200mila euro.