Minacce alla Giulia Cecchettin: Arrestato uomo per stalking, simile caso in Aosta

Nel Siracusano, un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla polizia in seguito a gravi minacce rivolte alla sua ex compagna, con riferimenti a un noto caso di cronaca che ha scosso il paese. La donna, temendo per la sua sicurezza, ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti.

L’uomo aveva minacciato la sua ex compagna con le parole: “Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”, chiaramente riferendosi a Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni di Vigonovo che è stata tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Questa minaccia ha scatenato l’allarme, poiché faceva eco a un evento di cronaca che ha commosso l’intera nazione.

Il giudice delle indagini preliminari di Siracusa ha emesso un’ordinanza per l’arresto del 64enne, accusandolo di atti intimidatori. Attualmente si trova ai domiciliari sotto custodia cautelare, con il braccialetto elettronico, per garantire la sicurezza della sua ex compagna. Questo provvedimento è stato adottato in risposta alla segnalazione della donna, che aveva subito non solo minacce verbali, ma anche continui pedinamenti e molestie.





Le autorità hanno reagito prontamente per proteggere la vittima e prevenire ulteriori comportamenti persecutori e minacciosi da parte dell’uomo.

Questo triste episodio nel Siracusano ricorda un caso simile avvenuto di recente ad Aosta, dove un 18enne aveva minacciato la sua ex fidanzata minorenne, urlandole: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin.” Questi eventi evidenziano la necessità di affrontare seriamente il problema dello stalking e delle minacce nelle relazioni interpersonali, mettendo in primo piano la sicurezza delle vittime e l’intervento immediato delle autorità competenti.