Una Modella 32enne Condivide le Sue Riflessioni Sulla Scelta di Non Diventare Madre

La modella australiana di 32 anni, Ellie Gonsalves, ha recentemente sposato l’imprenditore Ross Scutts, con cui è stata in una relazione di 15 anni, ma ha sorpreso molti con la sua decisione di non avere figli. Per spiegare la sua scelta in modo dettagliato, ha condiviso su Instagram una lista di 117 ragioni per non diventare madre. In questo articolo esploreremo alcune delle motivazioni di Ellie e le reazioni che questa lista ha suscitato online.

Le Ragioni di Ellie

All’interno della sua lista, Ellie ha elencato una serie di motivi per cui ha scelto di non diventare madre. Alcuni di questi motivi includono:

Caduta dei capelli post parto: Ellie teme i cambiamenti fisici che potrebbero verificarsi dopo la gravidanza. Pannolini sporchi: La prospettiva di dover affrontare costantemente il cambio dei pannolini non le sembra allettante. Perdita di momenti di relax: Ellie desidera mantenere un certo grado di libertà e tranquillità nella sua vita. Disordine in casa: Preoccupazione per la possibile trasformazione del suo ambiente domestico in un caos incontrollabile.

Questi sono solo alcuni esempi delle ragioni elencate da Ellie. La sua lista comprende una vasta gamma di considerazioni, alcune delle quali sono satire mentre altre sono basate su fatti concreti. Ellie ha sottolineato che, sebbene alcune voci possano sembrare scherzose, la sua scelta è motivata da considerazioni sincere.





Reazioni Online

La lista di Ellie non è passata inosservata online, scatenando una serie di reazioni contrastanti. Mentre alcuni hanno elogiato la sua franchezza e la sua capacità di prendere decisioni personali, molte madri si sono sentite offese dalla lista. Ritengono che la scelta di non avere figli dovrebbe essere basata su motivazioni più serie e profonde, piuttosto che su una lista di ragioni apparentemente frivole.

Ellie ha risposto alle critiche affermando che la società spinge le persone verso un certo modello di vita, e quando qualcuno fa una scelta diversa, spesso si scatena una frustrazione da parte di chi non condivide quella decisione. Ha apprezzato i commenti positivi di coloro che hanno sostenuto la sua prospettiva, ma ha anche sottolineato che sono stati in minoranza rispetto alle critiche.

In conclusione, Ellie Gonsalves ha condiviso pubblicamente la sua decisione di non avere figli attraverso una lista di 117 ragioni. La sua scelta ha suscitato una discussione animata online, evidenziando l’importanza di rispettare le decisioni personali degli individui, anche quando non corrispondono alle aspettative della società.