Minnie Minoprio a The Voice Senior: chi è, l’icona degli anni 70

La carriera del ballerino ottantenne è un’icona degli anni ’70 che è approdata a The Voice Senior e ha convinto tutti.

Minnie Minofrio, 80 anni, è una ballerina e cantante nata in Inghilterra nel 1942. Recentemente ha fatto un’audizione per The Voice Senior cantando Careless Whisper di George Michael. Tutti e quattro i giudici si sono voltati durante la sua esibizione, che li ha portati a credere che si trattasse di un’icona degli anni Settanta. Clementino, il più giovane dei giurati, non sapeva chi fosse, ma Minnie lo ha scelto per far parte della sua squadra. Clementino è rimasto piacevolmente spiazzato e stupito, lanciando un grido e correndo sul palco per abbracciare l’artista.

“È vero che le sue gambe erano assicurate con i Lloyds negli anni Settanta?”, chiese Antonella Clerici, conversando con Minnie. Minnie ha preferito non rivelare come sono andate realmente le cose e ha risposto: “Preferisco lasciare il mistero”. Poi è entrata in scena e ha stregato tutti. “Non solo una grande ballerina, anche una grande cantante”, ha sottolineato Gigi D’Alessio, che l’ha subito riconosciuta. Loredana Bertè ha addirittura creduto che non fosse una concorrente ma un’ospite. “Ma sei in gara? Ah, non sei un’ospite?”. No.

Chi è Minnie Minoprio

Lellio Luttazzi e Walter Chiari scoprirono Minnie durante un viaggio in Inghilterra. Quindi, a soli 17 anni, si trasferisce in Italia. Negli anni ’70 ha avuto una carriera stellare, apparendo in diversi spettacoli teatrali e programmi televisivi. Tra le sue partecipazioni televisive si ricordano Speciale per noi (Programma Nazionale, 1971), Teatro 10 (Programma Nazionale, 1972) e Sai che ti dico? (Programma nazionale, 1972). È apparsa anche nel film TV Il poeta e il contadino (Rai 2, 1973) e nelle serie TV Più che altro un varietà (Secondo Programma, 1975), Al Paradise (Rai 1, 1985) e Ieri, Goggi e domani (Rai 1, 1987-1988).

Ha recitato anche in diversi film, tra cui Zingara di Mariano Laurenti, Mio padre monsignore di Antonio Racioppi, Roma bene di Carlo Lizzani, L’altra faccia del padrino di Franco Prosperi, Una storia ambigua di Mario Bianchi e Forever Blues di Franco Nero.