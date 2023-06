Miriana Trevisan in lacrime: il racconto toccante della sua malattia - Controcopertina

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, abbiamo avuto l’onore di ospitare Miriana Trevisan. La showgirl ha voluto condividere con noi la sua storia, ripercorrendo la sua carriera dagli esordi a Non è la Rai fino al ruolo di Velina a Striscia la notizia. Durante la conversazione con Serena Bortone, però, Miriana non ha potuto trattenere le lacrime quando ha parlato della sua malattia. Circa tre anni fa, infatti, le è stato diagnosticato un tumore all’utero. È stata un’esperienza drammatica e toccante per la showgirl.

Miriana ha aperto il suo cuore, svelando di soffrire di endometriosi, una malattia dolorosa di cui si parla troppo poco. Questa malattia l’ha portata a rischiare la vita. Ha raccontato con grande emozione: “Non avevo più l’utero, avevo due masse grandissime che si vedevano fisicamente”.

Un monito importante: prendersi cura di sé stessi

Durante il suo racconto commovente sulla malattia che l’ha colpita, Miriana Trevisan ha voluto rivolgere un messaggio a tutte le donne, ma che vale per tutti: non trascuratevi e controllatevi periodicamente. La Trevisan ha confessato di essersi dimenticata di sé stessa in quel periodo difficile: “Durante la pandemia, mio figlio era gravemente malato di asma, mia zia era in cattive condizioni di salute ed era come una seconda madre per me, e mio padre Loris si è ammalato contemporaneamente… Mi sono proprio dimenticata di me stessa”.

Inoltre, Miriana ha rivelato che fu sua madre, che a quel tempo era malata, a sospettare che la figlia non stesse bene. Nel corso della conversazione con Serena Bortone, Miriana si è commossa, rivelando di essere corsa dal figlio dopo aver scoperto di avere un tumore, convinta di dover dire addio.

Il giorno dell’operazione: una doppia sofferenza

Miriana Trevisan ha concluso il suo racconto straziante con lacrime agli occhi, svelando di essere stata operata lo stesso giorno del funerale di suo padre. Fortunatamente, la sua situazione di salute è migliorata e ha superato le difficoltà. Durante quel periodo difficile, ha avuto il sostegno dell’ex marito, Pago. Nell’ultima puntata, inoltre, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha commosso il pubblico con un commosso saluto a un’artista scomparso.