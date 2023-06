Temptation Island: Davide e Alessia, la seconda coppia ufficiale svelata - Controcopertina

Temptation Island, il famoso reality show delle tentazioni, sta per tornare in televisione con la sua dodicesima edizione. A partire dal 26 giugno 2023, su Canale 5, il programma condotto da Filippo Bisciglia offrirà nuovamente emozioni e sfide amorose. Le riprese sono già iniziate presso l’Is Morus relais in Sardegna il 9 giugno scorso, dove le coppie si metteranno alla prova di fronte a tentatori e tentatrici.

Le regole di Temptation Island

All’interno di Temptation Island, le coppie partecipanti non sono sposate né hanno figli insieme. Come si leggeva qualche giorno fa sull’account ufficiale del programma, “L’estate si avvicina! È tempo di mettere alla prova il proprio amore, è tempo di partire per un viaggio… Il viaggio nei sentimenti di #TemptationIsland 🌴 PROSSIMAMENTE SU CANALE 5!”.

Davide e Alessia, la seconda coppia svelata

Dopo aver annunciato la prima coppia ufficiale, Gabriela e Giuseppe, è ora il momento di svelare la seconda coppia che parteciperà a Temptation Island. Si tratta di Davide e Alessia, che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione sotto i riflettori del reality. Alessia, 32 anni, ha preso l’iniziativa di chiamare il programma, spiegando la situazione: “Sono fidanzata con Davide da 11 anni, ma dopo aver avuto una relazione con una persona molto più grande di me per circa due anni, ho deciso di scrivere a Temptation Island. Ho fatto di tutto nell’ultimo anno per riconquistare Davide, ma credo di non esserci riuscita. Adesso voglio capire se possiamo continuare a stare insieme o se è arrivato il momento di allontanarci definitivamente”.

Nel video di presentazione di Temptation Island, Davide ha anche raccontato la sua versione degli eventi: “Ho tenuto nascosto ad Alessia che ero a conoscenza di questa storia per un anno e mezzo. Ho deciso di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e a dimenticare ciò che mi è stato fatto. Quando la guardo negli occhi, vedo sempre una persona che mi ha tradito”.

Con l’annuncio della seconda coppia, l’attesa per la nuova stagione di Temptation Island diventa sempre più palpabile. Davide e Alessia si uniranno a Gabriela e Giuseppe per mettere alla prova le fondamenta del loro amore di fronte alle tentazioni. Sarà un’avventura intensa e emozionante, che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Non resta che attendere l’inizio del programma e scoprire come si evolveranno le dinamiche tra le coppie coinvolte.