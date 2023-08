Mirko e Greta di Temptation Island: dalla fine dell’amore con Perla alla critica web

Mirko e Perla, protagonisti della recente edizione di Temptation Island, dopo cinque anni insieme hanno concluso la loro relazione. La notizia, emersa durante l’ottava puntata trasmessa su Canale 5, ha portato alla luce una nuova coppia: Mirko e Greta. Ma un video su TikTok ha attirato critiche e sdegno da parte del pubblico online.

Il viaggio di Mirko e Perla: dalla routine alla fine

Mirko e Perla sono giunti all’Is Morus relais con l’intento di mettere alla prova il loro amore, divenuto, secondo Perla, monotono e spento. La ragazza si era trasferita a Rieti, città natale di Mirko, per amore. Ma nel corso di Temptation Island, le cose sono cambiate.

Una nuova relazione: Mirko e la tentatrice Greta

Nella penultima puntata di Temptation Island, Mirko ha deciso di porre fine alla sua relazione con Perla e di avviare un nuovo legame sentimentale con la tentatrice Greta. Allo stesso tempo, Perla ha iniziato a frequentare il single Igor. Greta, parlando del nuovo fidanzato, ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Sono emozionatissima, per me è un ragazzo splendido, spettacolare, meraviglioso”.

Le polemiche per un video su TikTok

Le recenti relazioni non sono state l’unica fonte di polemica per i due. Un video pubblicato da Mirko e Greta su TikTok ha suscitato un’onda di critiche. Nel video, la coppia è vista in macchina: Mirko guida, mentre Greta gli si avvicina per scambiare baci appassionati. Questa rappresentazione, considerata da molti diseducativa, ha attirato l’ira del web.

Critiche e sicurezza stradale

Le critiche all’irresponsabile comportamento di Mirko e Greta non si sono fatte attendere. Nel video, infatti, si vede Mirko distogliere lo sguardo dalla strada per gran parte del tempo, mentre Greta sembra non indossare la cintura di sicurezza. I commenti su Twitter contro la coppia sono stati numerosi, alcuni dei quali chiedendo l’intervento della polizia stradale.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità nell’uso dei social media, temi che il comportamento di Mirko e Greta sembrano aver ignorato.