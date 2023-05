Mistero e sospetti: una mamma muore dopo aver mangiato cioccolatini avvelenati - Controcopertina

Una tragica storia si è svolta di recente in Brasile, quando una mamma di 54 anni è morta dopo aver mangiato dei cioccolatini ricevuti come regalo per il suo compleanno. La famiglia sospetta che i dolcetti fossero avvelenati, scatenando un’indagine da parte della polizia di Rio de Janeiro. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa vicenda avvolta nel mistero.

Il misterioso regalo e l’indagine in corso: Sabato scorso, la signora Lindaci Viegas Batista de Carvalho ha ricevuto una sorpresa inaspettata: una scatola di cioccolatini accompagnati da un mazzo di fiori. Purtroppo, si sospetta che i dolcetti potessero contenere sostanze nocive. Attualmente, la polizia sta conducendo un’indagine per determinare se i cioccolatini siano stati avvelenati o meno.

Le analisi forensi e le sospette tracce di veleno: Dopo la morte di Lindaci, sua sorella Lenice Batista ha rivelato che gli esperti dell’Instituto Medico-Legal del Brasile hanno rilevato tracce di veleno per topi nel corpo della vittima. Ulteriori analisi dei cioccolatini sono in corso e si prevede che i risultati saranno disponibili entro 30 giorni. Al momento, non sono stati effettuati arresti in relazione a questo caso. Inoltre, la famiglia ha riferito che la donna era stata minacciata sui social media prima della sua morte.

Le terribili convulsioni e il tragico epilogo: Secondo il racconto di sua sorella, la signora Carvalho ha iniziato a sentirsi male poco dopo aver mangiato i cioccolatini. Ha avuto convulsioni e i suoi occhi hanno iniziato a rotolare all’indietro. Purtroppo, quando è arrivata in ospedale a Rio de Janeiro, è stata dichiarata morta. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e che solleva ancora più interrogativi sulle circostanze della sua morte.

Dubbi sul coinvolgimento dell’ex marito e i sospetti che emergono: Curiosamente, il figlio della signora Carvalho aveva assaggiato uno dei cioccolatini, ma l’aveva sputato subito a causa del sapore strano. Fortunatamente, non ha avuto conseguenze negative per la sua salute. Dopo la morte della donna, l’ex marito ha affermato di aver scherzato quando ha detto di aver inviato il regalo avvelenato. La famiglia, tuttavia, non lo considera un sospetto, dato il rapporto positivo che hanno mantenuto.

La principale sospettata arrestata: Secondo gli investigatori del 20° Dipartimento di Polizia (Vila Isabel), Susane Martins da Silva, ex moglie dell’ex marito, è diventata la principale sospettata nel caso. Le indagini hanno rivelato che Susane potrebbe aver creduto che il suo ex marito avesse una relazione sentimentale con la vittima. Attualmente, Susane è stata arrestata e continueranno ulteriori sviluppi nelle indagini.

La morte di Lindaci Viegas Batista de Carvalho a causa di cioccolatini avvelenati ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato molte domande senza risposta. Mentre la polizia di Rio de Janeiro prosegue l’indagine, speriamo che la verità emerga presto per far luce su questo tragico evento e portare giustizia per la mamma scomparsa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo caso in continuo sviluppo.