Mistero sulla coppia di anziani: lei morta, lui in fin di vita

Mistero sulla coppia di anziani: lei morta, lui in fin di vita

Una coppia di anziani è stata rinvenuta nel loro domicilio a Meduno, Pordenone. L’uomo è in gravi condizioni, mentre la donna è stata dichiarata deceduta sul posto.

Un Ritrovamento Sconvolgente: la Tragedia colpisce una coppia di Anziani

Nel pomeriggio di giovedì 9 novembre, una scena sconcertante ha accolto i soccorritori in una tranquilla abitazione a Meduno, in provincia di Pordenone. Una coppia di anziani è stata scoperta riversa a terra. La donna, 82 anni, era già priva di vita all’arrivo dei soccorritori, mentre il marito lotta per la vita dopo un infarto. L’abitazione è attualmente sotto sequestro mentre le autorità procedono con i necessari rilievi.

Ricostruzione degli Eventi: la Caduta e il Malore

Le prime informazioni rilasciate dai Carabinieri delineano un quadro tragico. La donna potrebbe essere deceduta a seguito di una caduta accidentale. L’uomo, invece, avrebbe potuto subire un malore a seguito dello shock nel vedere la moglie a terra. Attualmente in ospedale, l’anziano ha avuto un infarto e non è stato in grado di chiamare i soccorsi. Questa ipotesi escluderebbe le prime supposizioni di un possibile tentativo di rapina o di un omicidio-suicidio.





Indagini in Corso e Sequestro dell’Abitazione

Nel frattempo, l’abitazione della coppia è stata posta sotto sequestro. Questa misura è stata adottata per consentire alle forze dell’ordine di condurre le indagini e determinare le cause esatte del decesso della donna. A dare l’allarme sono stati i familiari della coppia, che non riuscendo a raggiungerli si sono preoccupati. La Procura ha disposto l’esame autoptico sul corpo dell’82enne.