Momenti di paura a Imperia: Tentativo di rapimento in farmacia scatena il panico

Lunedì 17 luglio, un episodio di terrore ha sconvolto la tranquilla città di Imperia, in Liguria. Ciò che è iniziato come un normale pomeriggio in una nota farmacia di largo Sabatini, zona Oneglia, si è trasformato in un incubo quando una giovane donna ha tentato di rapire una bambina di un anno. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, ma la scena ha provocato panico e sconcerto tra i presenti.

Momenti di paura

I testimoni oculari hanno raccontato che tutto è accaduto improvvisamente. La giovane donna, senza apparente motivo, ha molestato i genitori della bambina con alcune frasi inquietanti che hanno generato terrore in loro. Spaventati, i genitori hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri, provenienti dal nucleo radiomobile della compagnia locale, sono giunti immediatamente sul luogo. Hanno bloccato la giovane donna, che aveva seguito i tre all’interno della farmacia, urlando disperatamente “Vieni via con me!” e richiedendo di ottenere la custodia della bambina. Fortunatamente, i genitori hanno deciso di non presentare una denuncia formale contro di lei.

Un rapimento sventato

Nonostante la gravità della situazione, il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari, ha chiarito che non si trattava di un rapimento vero e proprio. I genitori sono stati molestati, ma fortunatamente non sono stati aggrediti. La coppia ha scelto di non procedere con una denuncia, e la giovane donna è stata condotta in caserma per un fermo di identificazione.

Il profilo della giovane donna

Secondo alcune fonti locali, la ragazza coinvolta nell’incidente ha un passato di comportamenti problematici e segni di disturbi psichici. Sembra che abbia manifestato episodi di depressione in passato e sia stata sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Lo stato di agitazione della ragazza e le sue urla hanno spaventato non solo la coppia coinvolta, ma anche gli spettatori presenti, giustificando così l’intervento delle autorità.

Un intervento di supporto

Oltre ai carabinieri, sul luogo dell’incidente sono giunti anche operatori della Croce Rossa di Imperia e il servizio di emergenza 118. La giovane donna è stata calmata e successivamente ricoverata in ospedale per una serie di esami, tra cui test alcolici e tossicologici. Anche i parenti della bambina sono stati accompagnati in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria. Nel frattempo, la farmacia ha subito dei danni a causa dell’episodio.

L’episodio di tentato rapimento avvenuto in una farmacia di Imperia ha lasciato un segno di terrore nella comunità. Nonostante la situazione sia stata prontamente gestita dalle autorità e la bambina sia al sicuro, l’incidente ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra i presenti. È fondamentale che eventi del genere vengano affrontati con serietà e che si prenda in considerazione l’importanza della salute mentale per prevenire situazioni simili in futuro.