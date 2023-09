Monica De Lisio chi è e quanto ha vinto la campionessa di Caduta Libera

Il Percorso di Monica a Caduta Libera

Monica De Lisio è stata una delle campionesse più celebri del programma Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti. Questa sera, nella puntata speciale che incoronerà il campione dell’anno 2021, sarà nuovamente in lizza per la vittoria finale.

Monica ha fatto la sua comparsa nell’edizione numero quattro di Caduta Libera, sebbene la sua permanenza nel programma sia stata piuttosto breve, limitata a soli quattro puntate. Tuttavia, il suo impatto è stato notevole, grazie alle sue incredibili capacità e conoscenze. Ha infatti conquistato un montepremi da far invidia a chiunque, portando a casa ben 71.000 euro.

La Vita di Monica De Lisio Dopo Caduta Libera

Ma cosa fa oggi Monica De Lisio? Purtroppo, ci sono poche informazioni sulla sua vita attuale. Mentre alcuni ex partecipanti a quiz televisivi hanno successivamente intrapreso carriere in televisione (come nel caso di Massimo Cannoletta), Monica sembra essere tornata a una vita lontana dai riflettori dopo la sua breve ma intensa esperienza televisiva.

Dopo aver affrontato le botole per quattro pomeriggi, il suo profilo è rimasto piuttosto discreto. Tuttavia, questa sera avremo l’opportunità di scoprire di più sulla sua vita attuale.

I Partecipanti e gli Ospiti della Puntata Speciale

Nella puntata finale di stasera, sulla botola centrale ci sarà il Campione in carica Michele Marchesi, che ha mantenuto la sua imbattibilità per 32 puntate e ha vinto un montepremi complessivo di 275.000 euro.

Monica De Lisio sfiderà il Campione insieme ad altri nove concorrenti. Tra di loro ci sono i tre vincitori degli speciali precedenti: Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, oltre ai concorrenti del passato Edoardo Riva, Giovanni Trovato, Gabriele Giorgio e Silvio. Ci saranno anche due ospiti VIP, Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero.

La puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali, tra cui Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia, Amanda Lear e Raul Cremona. Sarà una serata emozionante e ricca di colpi di scena.