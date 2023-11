Monica Leofreddi investita a Milano: L’incidente e la sua reazione

L’Incidente Shock

Nelle strade di Milano, un momento di routine si è trasformato in un incubo per Monica Leofreddi, la conosciuta conduttrice televisiva. Mentre attendeva un taxi vicino alla stazione, è stata vittima di un incidente che l’ha lasciata sconvolta. Un furgone in retromarcia l’ha travolta, scaraventandola sull’asfalto. Tutto è accaduto in pochi istanti, e il suo racconto su Instagram è stato un’opportunità per condividere la sua esperienza e la reazione dell’autista coinvolto.

L’Accaduto

Monica Leofreddi ha raccontato dettagliatamente l’incidente sul suo profilo Instagram, condividendo anche una foto delle sue labbra gonfie e dei lividi nella zona del naso. Ha spiegato che stava aspettando il taxi, posizionandosi dietro a un furgone parcheggiato in seconda fila. Mentre era di spalle, concentrata sulla strada in attesa del taxi, il furgone ha avviato la retromarcia senza che lei se ne accorgesse. In pochi istanti, è stata travolta e scaraventata a faccia in avanti sull’asfalto.

La Reazione dell’Autista

Quello che è successo dopo è stato ancor più sconvolgente. Mentre Monica giaceva ferita sull’asfalto, l’autista del furgone, anziché soccorrerla, l’ha accusata di fingere l’incidente e ha cominciato a urlare contro di lei. Una situazione incredibilmente angosciante per la conduttrice, che si è vista vittima di accuse ingiuste e insensibili proprio in un momento di grande difficoltà.





La Solidarietà

Fortunatamente, Monica Leofreddi non è rimasta sola in questa difficile situazione. Molte amiche e colleghe, tra cui Milena Miconi, Sabrina Salerno, Roberta Capua, Lorella Cuccarini, Mara Veier, Carmen Russo, Serena Autieri e molte altre, hanno mostrato la loro solidarietà nei suoi confronti. Un gesto che ha sicuramente aiutato a lenire il trauma subito.

Il Messaggio di Monica

Nel suo sfogo su Instagram, Monica Leofreddi ha anche riflettuto sulla sua reazione all’incidente. Nonostante la sua solita forza e determinazione, si è ritrovata a piangere in un taxi, incapace di proteggere il suo diritto di denunciare l’incidente e la sua dignità. Ha condiviso il sostegno ricevuto da un tassista compassionevole, il quale le ha fatto notare come il mondo stia cambiando in peggio.

Nel complesso, l’incidente ha lasciato Monica Leofreddi con alcune escoriazioni, ma fortunatamente senza lesioni gravi. Resta da vedere se l’autista responsabile si sentirà in qualche modo in colpa per la sua condotta.