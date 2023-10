Monica Setta accusa: ‘Mi hanno fatto fuori’! Il segreto oscuro del programma Rai cancellato all’ultimo minuto!

Il Terremoto nel Mondo Televisivo Rai

Il mondo televisivo Rai è stato scosso da un terremoto quando Serena Bortone è stata improvvisamente rimossa dalla sua posizione di conduttrice. Dietro questa controversia si cela una verità che solo ora viene alla luce.

Si era diffusa la voce che Monica Setta sarebbe stata la sostituta di Serena Bortone. Tuttavia, questa transizione non è mai avvenuta. Al suo posto, è subentrata Caterina Balivo.

Oggi, in un’intervista a TvBlog, Monica Setta rompe il silenzio sulla vicenda. Ha rivelato di essere stata considerata per il ruolo, ma ha immediatamente chiarito che non aveva alcun interesse a prendere il posto di un’altra persona. Ha sottolineato che non le piace sostituire colleghi, poiché questo può portare a incomprensioni.

Una Scelta Consapevole

Monica Setta ha anche condiviso che, quando le è stato proposto di condurre il pomeriggio su Rai1, ha rifiutato l’offerta. Ha spiegato che già aveva impegni come presentatrice di “Generazione Z” e “UnoMattina in Famiglia”, e desiderava mantenere queste posizioni. Ha sottolineato che il suo impegno in UnoMattina in Famiglia riguarda solo la diretta, senza richiedere la preparazione.

Dettagli sulle Sue Conduzioni

Setta ha chiarito che la coincidenza temporale tra il pacchetto di “Storie di Donne al Bivio” e la conduzione di “Generazione Z” è stata casuale. Ha aggiunto che, sebbene “Generazione Z” costi 6000 euro a puntata, “Storie di Donne al Bivio” ha un budget inferiore, non superando i 9 mila euro.

La dichiarazione di Monica Setta getta luce su un momento tumultuoso nel mondo televisivo Rai, svelando la sua decisione di non prendere il posto di Serena Bortone e confermando il suo impegno verso altri progetti televisivi.