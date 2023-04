Morto a 72 anni chi è Maurizio Necci, era uno dei nonni di TikTok Italia

Il triste addio a Maurizio Necci

Sabato 22 aprile, il mondo dei social media ha dovuto dire addio a uno dei suoi outsider più amati: Maurizio Necci. Il figlio Roberto ha confermato la notizia a Fanpage.it.

Una vita nell’albergo

Maurizio Necci aveva trascorso la maggior parte della sua vita nel settore alberghiero a Roma. Tuttavia, negli ultimi mesi aveva iniziato a pubblicare video sui social, condividendo la sua vita e le sue passioni con i suoi 70.000 follower e 1,5 milioni di “Mi piace”.

Il personaggio di Maurizio

Maurizio aveva un tono calmo e rilassato nei suoi video, spesso con una sigaretta in mano. Non aveva fretta e non cercava in alcun modo di attirare l’attenzione del pubblico con tecniche aggressive. I suoi video erano una miscela di citazioni, outfit e consigli, provenienti da un’epoca diversa.

La scomparsa di Maurizio

La triste notizia della scomparsa di Maurizio è stata condivisa dal suo nipote su TikTok. Nel video, il nipote ha spiegato che tutto ciò che era visibile sulla piattaforma faceva parte del personaggio di Maurizio, e ha ringraziato in anticipo tutti coloro che avrebbero espresso le loro condoglianze.

Condoglianze dalla community

Come previsto, le condoglianze sono arrivate subito. Il video in cui il nipote di Maurizio annunciava la scomparsa di suo nonno ha raggiunto un milione di visualizzazioni e oltre 82.000 like. Fra le persone che hanno commentato la scomparsa ci sono anche il cantante Shade e il creatore Nick Radogna. Anche i commenti sui video pubblicati negli ultimi giorni sono stati molteplici, con l’ultimo pubblicato una settimana fa, in cui Maurizio citava uno dei passaggi più noti del “Giorno della Civetta” di Leonardo Sciascia.

In memoria di Maurizio Necci

Maurizio Necci rimarrà sempre nei cuori dei suoi follower come un vero e proprio outsider delle piattaforme social, con il suo tono calmo e lento e la sua passione per la vita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella community dei social media.