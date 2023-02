Motta chi è il marito di Carolina Crescentini? Età, lavoro e figli

Motta, cantante e marito di Carolina Crescentini, ha raccontato la sua carriera e la sua relazione con la celebre attrice.

Motta, altrimenti noto come Francesco Motta, è una figura di spicco della scena musicale indie ed è sposato con la celebre attrice Carolina Crescentini. Esploriamo la storia d’amore della coppia e scopriamo di più su Motta.

Chi è Motta

Francesco Motta è nato a Pisa il 10 ottobre 1986. Successivamente, fonda il gruppo Criminal Jokers e si trasferisce a Roma per proseguire gli studi di composizione cinematografica. Inizia quindi a creare diverse colonne sonore per film e documentari. Dopo l’esperienza iniziale con il gruppo, ha scelto di intraprendere un’attività da solista.

Ha debuttato nel settore musicale come artista solista nel 2016 con l’album La fine dei vent’anni, che gli è valso la Targa Tenco nella categoria Opera prima. Il suo successo è continuato a crescere, affermandolo come figura di spicco della scena indie e portandolo al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Dov’è l’Italia, dove ha vinto la serata dei duetti con Nada.

La relazione sentimentale tra Motta e Carolina Crescentini.

Il cantante e l’attrice si sono conosciuti nel 2017 e la loro storia d’amore è presto sbocciata. Dopo qualche indiscrezione, i due hanno reso pubblica la loro relazione quando hanno partecipato al red carpet del film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”, dove si sono scambiati un bacio affettuoso davanti ai fotografi.

Motta e Carolina Crescentini tengono alla loro privacy e discrezione, anche se alcuni dettagli della loro relazione sono stati resi pubblici. Sembra che i due amino trascorrere del tempo insieme, come dimostra il loro profilo Instagram, e che Carolina partecipi spesso ai concerti di Motta. La coppia ha scelto la splendida regione della Toscana come location del proprio matrimonio, a dimostrazione del loro forte legame con il territorio.

Francesco Motta e Carolina Crescentini hanno recentemente celebrato il loro matrimonio.

Il 7 settembre 2019, la coppia si è unita in una cerimonia unica in stile “country punk blindato” nella campagna toscana. L’abito della sposa, firmato Gucci, era un ensemble country-chic, mentre il vestito dello sposo era un atipico ensemble completamente bianco. I due risiedono attualmente a Roma. Dopo il successo dei Bastardi di Pizzofalcone, Carolina Crescentini tornerà in televisione con Mare Fuori 2, mentre sta lavorando alla quarta stagione di Boris.