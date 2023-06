Multe fino a 444 euro per l'uso dell'aria condizionata ferma o in sosta: Una normativa poco conosciuta - Controcopertina

Con l’arrivo dell’estate e le temperature che raggiungono livelli elevati, molti automobilisti cercano sollievo dall’afa utilizzando l’aria condizionata delle loro auto. Tuttavia, solo pochi sono a conoscenza di una normativa del 2007, successivamente modificata nel 2010 con un aggiornamento nell’aprile 2022, che impone di spegnere l’aria condizionata quando il motore dell’auto è acceso ma l’auto è ferma o in sosta. Coloro che trascurano questa regola rischiano di ricevere multe salate fino a 444 euro.

Divieto di utilizzo dell’aria condizionata in auto ferma o in sosta

L’obiettivo della normativa, introdotta per limitare l’inquinamento, è chiaro: quando il motore è acceso e l’auto è ferma o in sosta, l’aria condizionata deve essere spenta. L’utilizzo dell’aria condizionata è consentito solo quando il veicolo è in movimento. Questo comportamento non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente, ma evita anche multe salate. Le sanzioni possono variare da 233 euro fino a un massimo di 444 euro.

Chiarezza sulla definizione di “sosta” nella normativa

È importante comprendere cosa si intende per “sosta” ai fini della normativa al fine di capire quali situazioni rientrano o meno nella regola. La sosta viene definita come “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. È fondamentale distinguere questa situazione dall’arresto o interruzione della marcia dovute al traffico e dalla fermata, che indica una temporanea sospensione della marcia, anche in aree dove la sosta non è consentita, al fine di consentire la salita o la discesa delle persone o per altre brevi necessità.

Molti automobilisti italiani non sono a conoscenza della normativa che vieta l’utilizzo dell’aria condizionata quando l’auto è ferma o in sosta. È importante rispettare questa regola non solo per evitare multe salate fino a 444 euro, ma anche per contribuire alla tutela dell’ambiente. Informarsi sulle normative stradali è essenziale per guidare in modo responsabile e consapevole.