Muore a 48 anni dopo aver cenato fuori: cosa è successo alla donna avvelenata?

Nell’Avellinese, una tragedia dal contesto ancora sfumato si è verificata. Una coppia, dopo aver cenato in un ristorante di Ariano Irpino sabato scorso, ha iniziato a sentirsi via via più indisposta. La moglie, di soli 48 anni, è deceduta oggi in ospedale, mentre il marito, combattendo tra la vita e la morte, continua la sua battaglia per la sopravvivenza. L’ipotesi maggiormente credibile è l’avvelenamento da botulino, entrambi ne sono risultati vittime.

Da Leggero Malanno a Dolori Agghiaccianti

Dopo la cena nel ristorante locale, marito e moglie hanno cominciato ad accusare malessere, con sintomi leggeri che inizialmente non hanno destato particolare allarme. Tuttavia, con il passare del tempo, questi malori si sono trasformati in dolori lancinanti, portandoli in ospedale oggi in condizioni critiche.

Un Avvelenamento Incerto

Le informazioni raccolte dalla coppia avvelenata segnalano che i sintomi sono comparsi dopo il loro passaggio nel ristorante. Al mattino successivo, i primi segni di disagio si sono manifestati, ma è stato solo col passare del tempo che sono diventati estremamente dolorosi. Questa situazione ha portato la coppia in ospedale in gravi condizioni.





Indagini in Corso e Ulteriori Accertamenti

Mentre la donna è purtroppo deceduta nonostante gli sforzi medici, il marito continua a lottare per la vita. Le forze dell’ordine, guidate dal vicequestore Licia Salerno, stanno indagando sul caso. Ulteriori accertamenti e investigazioni sono in programma, inclusi esami approfonditi presso il ristorante coinvolto, da parte della polizia locale.