Myrta Merlino annuncia il suo futuro in televisione durante la diretta: cosa ha rivelato - Controcopertina

Myrta Merlino svela il suo futuro in televisione

Nella giornata di venerdì 16 giugno, durante la diretta del suo programma “L’aria che tira”, Myrta Merlino ha finalmente annunciato ufficialmente quale sarà il suo percorso professionale in televisione. L’emozionante annuncio è stato fatto in diretta e successivamente condiviso su Instagram, accompagnato da significative foto. La presentatrice de La7 ha tenuto un lungo monologo che ha commosso moltissimi telespettatori.

Le notizie sul futuro di Myrta Merlino non sono più voci di corridoio, ma informazioni ufficiali rivelate direttamente da lei. Il suo percorso televisivo è definito e in qualche modo ha confermato le indiscrezioni che circolavano negli ultimi mesi, apparse verso la fine di maggio. Esaminiamo insieme cosa ha dichiarato e cosa accadrà nella vita professionale di questa giornalista napoletana di 54 anni.

Myrta Merlino annuncia il suo addio a La7 e “L’aria che tira”

Myrta Merlino ha affermato che il suo futuro in televisione non sarà più a La7 e al programma “L’aria che tira”. Ha condiviso con emozione: “E adesso… Da dove comincio? Sono stati 12 anni lunghi e importanti, in cui le vite si intrecciano e cambiano, il mondo cambia e noi cambiamo. Dodici anni di lavoro, ma non è mai solo lavoro… 200 puntate all’anno, 2 ore e mezza al giorno. Praticamente una vita insieme. E oggi arriva questo momento, un momento di grande emozione. Perché oggi è per me l’ultima puntata de ‘L’aria che tira’. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, l’impegno a guardare oltre il bianco e il nero, la fatica spesso, ma mai la rassegnazione”.

Myrta Merlino, dopo un bilancio del percorso e i ringraziamenti dovuti, ha fatto una promessa importante: “The show must go on: è un mantra, ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accada, sempre con quella passione che ci tiene vivi e che ci rende credibili. Ogni giorno, noi e voi. Ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo. Dietro ogni minuto, ogni passo, ogni successo di queste 5000 ore di diretta, ci sono stati tanti momenti indimenticabili e una parola che ha guidato tutto: #squadra. Ma soprattutto, grazie a voi! Il mio pubblico meraviglioso! Siete stati tanti, ci avete seguito con affetto e fiducia. Grazie per aver reso il programma leader del daytime, una corazzata, e per averci restituito il senso della nostra scelta quotidiana. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. E ci rivedremo presto! Questo ve lo prometto!”.

Un futuro potenziale alla Rai

Parlando del suo futuro tra qualche mese, è emerso che Myrta Merlino potrebbe lavorare alla Rai, anche se tutto è ancora da definire. Per ora, è tempo di salutare La7 e successivamente concentrarsi su eventuali programmi nella tv di Stato. L’attesa per scoprire le prossime avventure professionali di Myrta Merlino è alta e i telespettatori non vedono l’ora di seguirla in questa nuova fase della sua carriera.