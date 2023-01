Nadia Cocconcelli chi è la moglie di Angelo Sotgiu? Età, figli evita pfivata

Nadia Cocconcelli e Angelo Sotgiu sono l’incarnazione del vero amore! Stanno insieme da molti anni e hanno una bella famiglia di bambini. Prendiamoci un momento per apprezzare l’incredibile storia d’amore di questa coppia straordinaria!

Siamo entusiasti di lanciare la nuova edizione di The Voice Senior, che mette in mostra l’incredibile talento e la passione degli over 60, pronti a salire sul palco e a dare prova del loro talento canoro!

Antonella Clerici è entusiasta di tornare alla guida del programma ed è determinata a stupire i telespettatori con una pletora di sorprese e idee fresche! Siamo entusiasti di annunciare l’incontro epocale tra la mitica Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino: un trio davvero straordinario!

Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai due nuovi giudici, Angela Brambati e Angelo Sotgiu di Ricchi e Poveri! Dopo la relazione appassionata con la collega di Ricchi e Poveri Angela Brambati, il cantante ha trovato l’amore della sua vita.

Nadia Cocconcelli è una celebrità del mondo dello spettacolo, non tanto quanto il marito, ma comunque molto celebrata! Il destino li ha fatti incontrare proprio in questo luogo, grazie alla loro partecipazione alla trasmissione condotta da Pippo Baudo: è stato davvero un momento magico!

Il conduttore ha scelto estasiato Nadia e la sorella gemella Antonella per entrare a far parte del progetto Teatro Music Hall, e anche i Ricchi e Poveri sono stati entusiasti di essere invitati.

Da quel momento, Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli si dedicarono a coltivare il loro amore fino a sposarsi con gioia nella chiesa di Polanesi a Genova. Il loro amore durò molti anni e il loro legame appassionato li portò ad avere due bellissimi figli, Elena e Daniele.

La storia d’amore di Daniele e Veronica è sbocciata nel corso degli anni, culminando nel loro bellissimo matrimonio nel 2016!

Siete impazienti di guardare The Voice Senior? Guardatelo subito in streaming e non perdetevi nemmeno un momento dello show!

Non preoccupatevi se avete perso un episodio di The Voice Senior! Recuperare è un gioco da ragazzi: basta cliccare qui e verrete portati direttamente alla pagina che vi serve.

Se vi sentite avventurosi, potete andare sul sito di Rai Play ed esplorare le sue offerte! Tutti gli utenti hanno la possibilità di guardare in diretta quello che vogliono o di recuperare gli episodi che si sono persi. Non perdete questa straordinaria opportunità!

Tuffatevi nel mondo di Rai Play e cercate “The Voice Senior”! Scorrete la pagina per trovare l’elenco delle puntate a partire dalla più recente.